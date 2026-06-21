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鳳山開漳聖王廟40年老主委陳梅芳辭世 議員鄭安秝承接祖父遺願
高雄市鳳邑開漳聖王廟前主委、高市議員鄭安秝的祖父陳梅芳日前逝世，享壽84歲。陳梅芳擔任主委一職長達40幾年、奠定良好根基，3年前才交棒給外孫女鄭安秝。廟方證實此消息，並公告7月3日舉辦告別式，敬邀各界長官、地方仕紳及鄉親好友一起來送別「永遠的主任委員」陳梅芳。
鳳邑開漳聖王廟建於清朝乾隆年間，至今超過200年歷史，並與雙慈亭、城隍廟及龍山寺並列鳳山四大古廟。開漳聖王廟前主委陳梅芳傳出已於6月13日病故，享壽84歲，女兒陳粹鑾（前議員）、外孫女鄭安秝（現任議員）等家屬十分哀痛。
開漳聖王廟管委會指出，1979年陳梅芳擔任鎮西里長，當時林姓前主委欠稅遭查封無法出國請辭，群龍無首之下，地方信徒委請時任里長的陳梅芳接手管理，一當就長達44年。3年前改由孫女、高雄市議員鄭安秝接任主委。
管委會說，陳梅芳畢生秉持開漳聖王忠義濟世精神，擔任主委期間，解決棘手的廟埕占用、討回廟產及興建多功能信徒活動中心，1997年規畫興建廟牌樓，完成高雄鳳山新地標，也是全國最大的開漳聖王廟牌樓。
廟方指出，陳梅芳一生重情重義、待人誠懇、熱心公益，深受信眾愛戴與敬重，如今功德圓滿、駕返仙鄉，留下的是無數感念與追思。將於7月3日（星期五）、上午10時20分在開漳聖王廟廣場舉辦告別儀式。
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