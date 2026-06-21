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鳳山開漳聖王廟40年老主委陳梅芳辭世 議員鄭安秝承接祖父遺願

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
開漳聖王廟前主委陳梅芳（右一）擔任主委一職逾40年，今年農曆過年還陪同立委柯志恩（左二）一起發送新春福袋。圖／讀者提供
開漳聖王廟前主委陳梅芳（右一）擔任主委一職逾40年，今年農曆過年還陪同立委柯志恩（左二）一起發送新春福袋。圖／讀者提供

高雄市鳳邑開漳聖王廟前主委、高市議員鄭安秝的祖父陳梅芳日前逝世，享壽84歲。陳梅芳擔任主委一職長達40幾年、奠定良好根基，3年前才交棒給外孫女鄭安秝。廟方證實此消息，並公告7月3日舉辦告別式，敬邀各界長官、地方仕紳及鄉親好友一起來送別「永遠的主任委員」陳梅芳。

鳳邑開漳聖王廟建於清朝乾隆年間，至今超過200年歷史，並與雙慈亭、城隍廟龍山寺並列鳳山四大古廟。開漳聖王廟前主委陳梅芳傳出已於6月13日病故，享壽84歲，女兒陳粹鑾（前議員）、外孫女鄭安秝（現任議員）等家屬十分哀痛。

開漳聖王廟管委會指出，1979年陳梅芳擔任鎮西里長，當時林姓前主委欠稅遭查封無法出國請辭，群龍無首之下，地方信徒委請時任里長的陳梅芳接手管理，一當就長達44年。3年前改由孫女、高雄市議員鄭安秝接任主委。

管委會說，陳梅芳畢生秉持開漳聖王忠義濟世精神，擔任主委期間，解決棘手的廟埕占用、討回廟產及興建多功能信徒活動中心，1997年規畫興建廟牌樓，完成高雄鳳山新地標，也是全國最大的開漳聖王廟牌樓。

廟方指出，陳梅芳一生重情重義、待人誠懇、熱心公益，深受信眾愛戴與敬重，如今功德圓滿、駕返仙鄉，留下的是無數感念與追思。將於7月3日（星期五）、上午10時20分在開漳聖王廟廣場舉辦告別儀式。

鳳邑開漳聖王廟管委會公告，「永遠的主任委員」陳梅芳辭世，將於7月3日上午在廟埕舉辦追思告別式。圖／取自開漳聖王廟臉書
鳳邑開漳聖王廟管委會公告，「永遠的主任委員」陳梅芳辭世，將於7月3日上午在廟埕舉辦追思告別式。圖／取自開漳聖王廟臉書

開漳聖王廟是鳳山四大古廟之一，陳梅芳（左一）擔任管委會主委逾40年，3年前交棒給外孫女鄭安秝（中）。圖／取自開漳聖王廟臉書
開漳聖王廟是鳳山四大古廟之一，陳梅芳（左一）擔任管委會主委逾40年，3年前交棒給外孫女鄭安秝（中）。圖／取自開漳聖王廟臉書

議員 城隍廟 龍山寺

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