鳳山開漳聖王廟40年老主委陳梅芳辭世 議員鄭安秝承接祖父遺願

省道台一線岡山、路竹路段因捷運施工陷入交通黑暗期，半年內發生兩起重大車禍、三人死亡。捷運局實施工區限速卅公里，警方也加大力道取締，不料卻惹來民怨，直呼罰單接不完；民代認為，限速過低不符交通現況、也易造成堵車，建議推動汽機車分流，降低事故發生。捷運局回應，已啟動速限重新檢討與車道行駛配置調整方案，將提報道路交通安全會審議。

2026-06-21 00:00