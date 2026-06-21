畢嘉士基金會「熟年禮」翻轉65歲退休人生 開啟第三人生

退休後的日子，你會怎麼過？早起散步、滑手機追劇、看盤等開市，還是日復一日打發時間？屏東有一群「資深美少女與帥哥們」，透過畢嘉士基金會「熟年禮」儀式，開啟第三人生，將退休生活升級到全新高度。

畢嘉士基金會舉辦「熟年禮」儀式今年邁入第四屆，儀式當中，邀請10名65歲熟齡會員，在至親好友環繞與祝福，伴隨阿卡貝拉（A Cappella）無伴奏人聲合唱團的悠揚歌聲閃亮登場。

阿卡貝拉合唱團成員，全是由畢嘉士社區多元服務中心「永大樂林居」裡，超過65歲學長姐所組成。從零開始學習閱讀簡譜、練習音準節奏與腹式發聲法，用毅力與韌性開發隱藏技能，展現出人生前輩們的無限潛能。

熟年禮儀式中「宣示環節」，10名熟齡會員們向台下大聲宣告「本人在此宣示，過往以家庭、家人為重的我，今日起，要更珍惜自己、善待自己！在身體狀況允許下，想吃就吃、想動就動、想玩就玩，活出自在與快樂。」

畢嘉士基金會社工王煜惠說，熟齡會員們在年輕時，投入職場、扛起家庭。65歲退出職場或卸下家庭重擔後，有機會把時間留給自己，卻常常不知所措。在眾人見證下完成宣誓，代表著大家對熟齡會員生命祝福，藉由宣誓營造儀式感，陪伴熟齡者進入準備就緒狀態，降低對於老後生活的焦慮及不安全感。

內政部最新統計，國人平均壽命逾80歲。65歲法定退休年齡算起，人生仍有近15至20年時光。如何在這段「第三人生」中持續探索、安放身心，是畢嘉士團隊期待與熟齡者攜手闖關人生任務。

「永大樂林居」從2016年啟用以來，累積1300名熟齡會員，成為社區內熟齡學習與人際交流的核心場域。近年來，透過繪本行動員、數位學伴、小家電維修、健康促進及社區參與等多元行動，翻轉社會對熟高齡者刻板印象，許多熟高齡會員們學習過程發掘潛力。

小家電維修活動，會員們從不敢拆開家電，到自己能修好一個電鍋；在數位學伴計畫，有人從不會操作智慧型手機到能教導其他據點的阿公阿嬤使用手機功能、探索AI工具，成為社區中數位知識分享者。

畢嘉士基金會指出，讓熟齡者不只是接受服務的「接受者（Taker）」，更能發揮所長，成為回饋社區的「給予者（Giver）」

一年一度「熟年禮」，畢嘉士基金會指出，傳遞信念「變老不是退場，而是帶著累積一生的智慧與故事，昂首走向下一段更值得期待的人生旅程」。

平均年齡超過65歲的樂林居唱歌班會員登台演出，從學習簡譜到練習發聲，用歌聲展現持續學習的熱情與自信。圖／畢嘉士基金會提供