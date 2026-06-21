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喝二峰圳好水長大 來義鄉集結小農「野好芒」搶攻市場

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣來義鄉種植芒果使用二峰圳作為灌溉用水，產出好品質，鄉公所集結小農打團體戰，推出「來義野好芒」品牌，帶領大家認識來義鄉芒果特色。記者劉星君／攝影
屏東縣來義鄉種植芒果使用二峰圳作為灌溉用水，產出好品質，鄉公所集結小農打團體戰，推出「來義野好芒」品牌，帶領大家認識來義鄉芒果特色。記者劉星君／攝影

芒果盛產季節，屏東縣來義鄉種植芒果，使用二峰圳作為灌溉用水，產出好品質，鄉公所集結小農打團體戰，推出「來義野好芒」品牌，帶領大家認識來義鄉芒果特色，小農種植芒果多元，包括愛文、夏雪、金蜜芒果等，看見原鄉農民的軟實力。

來義鄉長莊景星表示，來義鄉擁有良好自然條件，每年生產芒果品質持續提升，公所透過「Ari來義野行」品牌整合地方產業、文化與觀光資源，希望讓更多人看見原鄉農業，提升農民收益。來義鄉種植芒果面積674公頃，年產量5614噸，從事芒果種植有680人，芒果是鄉內農產特色。

來義鄉公所表示，以往來義鄉芒果多跟隨農會通路，消費者對產地認識有限，市面許多優質芒果也有出自來義鄉，推出品牌，讓民眾認識產地與果農。

「山嵐夏雪」小農56歲古佳景也是屏東縣原鄉文化農產社區合作社理事主席，他在40歲時從憲兵退役返鄉務農，種植夏雪芒果16年，合作社約有10多名社員，栽培面積合計約5、6公頃，以夏雪芒果為主力產品。

古佳景說，來義鄉芒果最大優勢是水源，果園位於二峰圳上游，充足日照與山區氣候條件，培育出芒果風味濃郁。他種植的夏雪芒果堅持樹上自然熟成，不經人工催熟，每天須逐顆巡園採收，相當費工，但也保留最完整香氣與甜度。

古佳景說，夏雪芒果有「大顆土芒果」之稱，市場接受度逐年提升。相較愛文芒果價格易因產量波動崩盤，夏雪建立固定客群，團購及宅配，較不受批發市場行情影響，一顆平均售價可達百元以上。

「極端氣候仍是最大挑戰！」古佳景說，近年氣候愈來愈難預測，「不是太冷就是太熱，不是沒雨就是暴雨」，開花期最怕遇上連續寒流，他採取產期調節避開風險，研發具抗逆境能力新品種，盼提升產業競爭力。

投入芒果產業年輕農民李思儀，育嬰留期間協助父親經營果園。李思儀說，家中芒果種植面積約2公頃，愛文芒果為主、900個芒果樹，產量約3萬5000粒，首度以自有品牌銷售，讓消費者直接認識果農與種植理念。

李思儀說，今年雖遇上芒果盛產、價格下滑，仍選擇堅持品質，未來製作產銷履歷與朝外銷規範管理果園。

立委伍麗華說，屏東芒果近日外銷法國，冷鏈技術提升是重要關鍵，持續協助爭取相關設備資源，期待來義鄉成為兼具生產、文化與觀光特色的芒果產業重鎮，讓原鄉好滋味被更多人看見。

「山嵐夏雪」小農56歲古佳景（右一）也是屏東縣原鄉文化農產社區合作社理事主席，種植夏雪芒果，也努力研發可以抗逆境的新品種。記者劉星君／攝影
「山嵐夏雪」小農56歲古佳景（右一）也是屏東縣原鄉文化農產社區合作社理事主席，種植夏雪芒果，也努力研發可以抗逆境的新品種。記者劉星君／攝影

投入芒果產業年輕農民李思儀（右），第一年務農遇上芒果盛產、價格下滑，仍選擇堅持品質，未來製作產銷履歷與朝外銷規範管理果園。記者劉星君／攝影
投入芒果產業年輕農民李思儀（右），第一年務農遇上芒果盛產、價格下滑，仍選擇堅持品質，未來製作產銷履歷與朝外銷規範管理果園。記者劉星君／攝影

屏東縣來義鄉種植芒果使用二峰圳作為灌溉用水，產出好品質，鄉公所集結小農打團體戰，推出「來義野好芒」品牌，帶領大家認識來義鄉芒果特色。記者劉星君／攝影
屏東縣來義鄉種植芒果使用二峰圳作為灌溉用水，產出好品質，鄉公所集結小農打團體戰，推出「來義野好芒」品牌，帶領大家認識來義鄉芒果特色。記者劉星君／攝影

芒果 農民 屏東縣

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