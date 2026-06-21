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澎湖濃霧能見度低 上午4航班取消

中央社／ 澎湖縣21日電

澎湖今天清晨濃霧籠罩，能見度不到100公尺，直到上午7時後，氣溫回升，濃霧逐漸散去。航空站表示，受到濃霧影響，已有4航班取消與多航班延誤，最快在上午10時恢復正常起降。

澎湖氣象站表示，澎湖地區的霧多為春季至初夏常見的平流霧或海霧。今天適逢夏至，根據衛星雲圖觀測，澎湖清晨出現濃霧時，整體天氣仍相對穩定，研判可能是海面暖空氣與較冷海水交會，在南風環境配合下形成平流輻射霧。隨著上午7時後陽光露臉、氣溫回升，濃霧逐漸退散。

澎湖清晨濕氣偏重，可感受到涼意，樹葉上布滿水珠，在濃霧籠罩下，島內往返車輛因能見度不佳，均開燈行駛。

澎湖航空站表示，澎湖機場一早受到濃霧影響，各航線航班異動，已有高雄、台南及台北等航線取消4航班，其餘航班大部分延後。澎湖機場湧入收假返台人潮，因目前能見度僅有400公尺，最快要到上午10時能見度達800公尺後才可恢復正常起降。

澎湖

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