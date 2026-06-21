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高雄台1線速限從70變30…駕駛難適應狂收罰單 市府允檢討

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導

省道台一線岡山、路竹路段因捷運施工陷入交通黑暗期，半年內發生兩起重大車禍、三人死亡。捷運局實施工區限速卅公里，警方也加大力道取締，不料卻惹來民怨，直呼罰單接不完；民代認為，限速過低不符交通現況、也易造成堵車，建議推動汽機車分流，降低事故發生。捷運局回應，已啟動速限重新檢討與車道行駛配置調整方案，將提報道路交通安全會審議。

台一線是高雄主要幹道，以往限速七十公里，不過捷運施工期間部分路段限速卅公里，用路人稍不留意就超速受罰。

「補個油門就超速了。」一名受罰駕駛說，速限一下降這麼多，和平常用路習慣落差太大，稍微催一下油門，怎麼開都容易超過卅公里。岡山里長劉天認為，民眾進入限速區前要設置明確告示，並加強宣導放慢速度，以免民眾頻頻挨罰。

警方統計，該施工路段一個月內取締超速違規總計五一四件，其中汽車二四六件、機車二六八件，顯示不少用路人未注意速限規定遭罰。

議員宋立彬認為，限速不僅影響交通效率，讓許多駕駛因不習慣速限變化而接連吃罰單，也易造成後方車輛回堵，議員黃明太指出，因岡山到路竹沿線發生多起死亡車禍，警方才加強取締。但執法與民眾用路感受易產生落差，日前他邀相關單位會勘，建議速限提高至五十公里，並推動汽機車分流，降低機車遭重車輾壓風險。

捷運局表示，岡山路竹延伸線為高雄重大交通建設，施工期間道路條件與平時不同，為兼顧用路人及施工人員安全，已重新檢討速限及調整車道配置。亦提醒民眾行經施工路段時，應依標誌、標線及速限規定行駛，減速慢行並注意周邊路況。

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