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澎湖雁情嶼施放花火 照亮內海夜空

中央社／ 澎湖縣20日電
2026年澎湖國際海上花火節20日晚間搭配風茹音樂季「茹你所願」活動，移師沙港天后宮前與海中島「雁情嶼」施放，璀璨煙花照亮夜空。中央社
2026年澎湖國際海上花火節20日晚間搭配風茹音樂季「茹你所願」活動，移師沙港天后宮前與海中島「雁情嶼」施放，璀璨煙花照亮夜空。中央社

澎湖國際海上花火節今晚搭配風茹音樂季「茹你所願」活動，移師至海中島「雁情嶼」施放，視野寬廣，澎湖本島鄉市都可欣賞到美麗花火在夜空綻放，偏鄉小漁村也湧進人潮，熱鬧非凡。

澎湖縣湖西鄉公所首場風茹音樂季「茹你所願」大型活動，今晚搭配地方版的澎湖海上花火節，來到澎湖地理位置中心的沙港天后宮前廣場與雁情嶼登場，現場提供湖西鄉農漁特產，文創商品與市集，讓民眾在欣賞無人機展演與花火之餘，可以細細品味在地各式小吃及文創商品。

澎湖國際海上花火節地方限定版，今晚移師至澎湖白沙與湖西鄉界的雁情嶼施放，湖西在地特產「風茹」變身為無人機「風茹寶寶」亮相，各式大小花火則自雁情嶼升空綻放，照亮整個內海，大批民眾分別在天后宮前廣場和中正橋段上，白沙北方的員貝與吉貝2海島，也可直接從島上欣賞到花火。

雁情嶼為位處湖西鄉中西村通往白沙鄉中屯村之間的一座無人島，面積約0.0069平方公里，最高處約高14公尺，海水漲退潮時，可由中正橋或中西村步行前往，島嶼留有日治時期所建的碉堡遺跡和深洞，島上長有野生風茹草與銀合歡等。

澎湖 花火節 天后宮

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