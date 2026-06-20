李洋、安芝儇明登愛河划龍舟 陳其邁領軍迎戰國際聯隊

2026高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽進入決戰前夕，各組晉級隊伍今天在愛河展開激烈比拚，爭取最後決賽門票，其中傳統小龍混合組計時決賽更出現罕見插曲，連續有隊伍衝線時未能順利奪旗，引發場邊驚呼。高市運發局表示，活動兩天吸引逾11萬人次參與，較去年同期成長約一成。

今天賽程進行競技龍舟直道競速預賽、複賽，以及傳統龍舟直道複賽，各隊伍全力爭取晉級資格，賽事過程中，傳統小龍混合組計時決賽出現有趣畫面，接連有隊伍抵達終點時，負責奪旗的選手未能順利完成動作，反而由槳手協助奪旗。

對此，賽會人員也立即提醒，龍舟競賽成績以船尾通過終點線為準，選手應划行完成賽程，避免因一時慌亂影響成績。

除了競技賽事，親子龍舟體驗活動同樣受到歡迎，運發局規畫的體驗場場額滿，家長與孩子在教練帶領下登上傳統龍舟體驗划槳樂趣，岸上還安排立蛋、香包DIY及運動闖關等活動，吸引不少親子家庭參與。

夜間活動由佛光山飛馬燈展演，兩匹不同顏色的飛馬燈分別於愛河東、西岸升空亮相，其中銀白飛馬與主燈「鰲躍龍翔」相互輝映，美濃龍肚國中及橋頭國小晚間也接力演出皮影戲，以端午故事為主題，展現傳統藝術魅力。

運發局表示，明天各組總決賽，傳統龍舟及競技龍舟隊伍將角逐總獎金120萬元，大型傳統龍舟公開組冠軍可獨得20萬元獎金。

此外，下午登場的國際友誼賽也備受矚目，由市長陳其邁領軍高雄隊，今年邀奧運羽球金牌李洋及韓籍啦啦隊員安芝儇加入陣容，將與美國在台協會高雄分處、日本台灣交流協會高雄事務所及國際聯隊同場競技，成為賽事另一大看點；明晚除閉幕暨頒獎典禮，親子龍舟體驗、陸上冒險樂園及飛馬燈展演等也持續到最後一天。

銀白飛馬燈與「鰲躍龍翔」燈相輝映。圖／佛光山提供

夜間龍舟映照愛河星光。圖／高雄市運發局提供