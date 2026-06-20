快訊

中信兄弟啦啦隊汶汶棚拍…遭男粉絲持刀割頸 現場濺血3人傷

恐成卡特2.0？外媒指川普正面對「人質戲碼」 伊朗握有決定性條件

為白家綺包出超厚紅包！胡瓜掏出一大疊「點鈔機算到卡住」

聽新聞
0:00 / 0:00

李洋、安芝儇明登愛河划龍舟 陳其邁領軍迎戰國際聯隊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
愛河競技龍舟破浪疾行。圖／高雄市運發局提供
愛河競技龍舟破浪疾行。圖／高雄市運發局提供

2026高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽進入決戰前夕，各組晉級隊伍今天在愛河展開激烈比拚，爭取最後決賽門票，其中傳統小龍混合組計時決賽更出現罕見插曲，連續有隊伍衝線時未能順利奪旗，引發場邊驚呼。高市運發局表示，活動兩天吸引逾11萬人次參與，較去年同期成長約一成。

今天賽程進行競技龍舟直道競速預賽、複賽，以及傳統龍舟直道複賽，各隊伍全力爭取晉級資格，賽事過程中，傳統小龍混合組計時決賽出現有趣畫面，接連有隊伍抵達終點時，負責奪旗的選手未能順利完成動作，反而由槳手協助奪旗。

對此，賽會人員也立即提醒，龍舟競賽成績以船尾通過終點線為準，選手應划行完成賽程，避免因一時慌亂影響成績。

除了競技賽事，親子龍舟體驗活動同樣受到歡迎，運發局規畫的體驗場場額滿，家長與孩子在教練帶領下登上傳統龍舟體驗划槳樂趣，岸上還安排立蛋、香包DIY及運動闖關等活動，吸引不少親子家庭參與。

夜間活動由佛光山飛馬燈展演，兩匹不同顏色的飛馬燈分別於愛河東、西岸升空亮相，其中銀白飛馬與主燈「鰲躍龍翔」相互輝映，美濃龍肚國中及橋頭國小晚間也接力演出皮影戲，以端午故事為主題，展現傳統藝術魅力。

運發局表示，明天各組總決賽，傳統龍舟及競技龍舟隊伍將角逐總獎金120萬元，大型傳統龍舟公開組冠軍可獨得20萬元獎金。

此外，下午登場的國際友誼賽也備受矚目，由市長陳其邁領軍高雄隊，今年邀奧運羽球金牌李洋及韓籍啦啦隊員安芝儇加入陣容，將與美國在台協會高雄分處、日本台灣交流協會高雄事務所及國際聯隊同場競技，成為賽事另一大看點；明晚除閉幕暨頒獎典禮，親子龍舟體驗、陸上冒險樂園及飛馬燈展演等也持續到最後一天。

銀白飛馬燈與「鰲躍龍翔」燈相輝映。圖／佛光山提供
銀白飛馬燈與「鰲躍龍翔」燈相輝映。圖／佛光山提供

夜間龍舟映照愛河星光。圖／高雄市運發局提供
夜間龍舟映照愛河星光。圖／高雄市運發局提供

傳統龍舟競速一舉奪旗。圖／高雄市運發局提供
傳統龍舟競速一舉奪旗。圖／高雄市運發局提供

愛河 龍舟 陳其邁 李洋 安芝儇

延伸閱讀

嘉縣龍舟賽成為年底選戰前哨戰？ 3縣長、市議員參選人組隊參賽吸睛

2026桃園市長盃龍舟賽今登場 128隊龍舟隊競爭總獎金183萬

科技結合民俗 四川機器人划龍舟、包粽子慶端午

影／基隆端午龍舟賽海上34支隊伍競技 環保局機關組奪冠

相關新聞

澎湖雁情嶼施放花火 照亮內海夜空

澎湖國際海上花火節今晚搭配風茹音樂季「茹你所願」活動，移師至海中島「雁情嶼」施放，視野寬廣，澎湖本島鄉市都可欣賞到美麗花...

李洋、安芝儇明登愛河划龍舟 陳其邁領軍迎戰國際聯隊

2026高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽進入決戰前夕，各組晉級隊伍今天在愛河展開激烈比拚，爭取最後決賽門票，其中傳統小龍混合組計時決賽更出現罕見插曲，連續有隊伍衝線時未能順利奪旗，引發場邊驚呼。高市運發局表示，活動兩天吸引逾11萬人次參與，較去年同期成長約一成。

離島首創！金門縣立游泳池導入AI防溺系統　溺水異常秒級示警

金門縣政府與運動部合作打造離島首座導入AI智慧科技的運動場館，將於25日上午在金門縣立游泳池舉行「AI智慧泳池安全監測系統」啟用典禮，成為金門、連江及澎湖三縣市首座建置AI防溺系統的公立泳池。縣府表示，系統可全天候監測泳客狀況，一旦偵測到疑似溺水徵兆，將立即發出警報並協助救生員快速定位，爭取黃金救援時間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。