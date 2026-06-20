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高雄輕軌智慧降噪 IoT水潤滑技術改善摩擦噪音

中央社／ 高雄20日電

為了降低輕軌軌道摩擦噪音，高雄捷運局導入IoT智慧化「水潤滑」技術，目前在亞灣區、駁二區、美術館區和農16區等路段都已採用，透過軌緣噪音偵測音頻可自動啟動潤滑系統。

高雄市捷運工程局今天發布新聞稿表示，為落實綠色運輸理念並提供市民優質舒適的搭乘環境，持續改善各項工程細節。為有效降低列車行經彎道時的摩擦噪音，捷運局在軌道設計中導入IoT智慧化「水潤滑」技術，兼顧都市降噪需求與環境永續發展。

捷運局指出，目前已針對數處熱區安裝此套結合降噪的軌旁潤滑系統，包括亞灣區（C8至C9站）、駁二區（C13至C14站）、美術館區（C20至C21站），以及農16區（C22至C23站）等路段皆有。

捷運局說明，輕軌列車行經特定彎道時，車輪與軌道間因物理接觸與轉向摩擦，易產生較高頻聲響。「水潤滑」系統採取智慧化管理，主要透過軌緣噪音偵測音頻自動啟動軌旁潤滑系統，有效降低車輪與軌道接觸面摩擦阻力，並抑制產生尖銳聲響。

捷運局表示，相較於傳統使用油性潤滑劑及特定時間控制之操作維護方式，IoT智慧化「水潤滑」技術有環境友善優勢。這項技術系統蒐集不同路段軌道噪音頻率，藉由遠端控制及資訊收集建立及調適最佳化潤滑減噪參數，可完全避免油污殘留對周遭土壤及雨水排水系統造成的二次污染。

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