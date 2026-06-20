離島首創！金門縣立游泳池導入AI防溺系統　溺水異常秒級示警

金門縣政府與運動部合作打造離島首座導入AI智慧科技的運動場館，將於25日上午在金門縣立游泳池舉行「AI智慧泳池安全監測系統」啟用典禮，成為金門、連江及澎湖三縣市首座建置AI防溺系統的公立泳池。縣府表示，系統可全天候監測泳客狀況，一旦偵測到疑似溺水徵兆，將立即發出警報並協助救生員快速定位，爭取黃金救援時間。

這項計畫由運動部與金門縣政府共同推動，總經費185萬元，其中中央補助162萬8000元、縣府配合款22萬2000元，由金門縣運動發展中心辦理，委由富據智能科技安心泳公司建置，希望藉由科技提升泳池安全防護能力。

金門縣運動發展中心主任王志仁表示，AI智慧泳池安全監測系統透過影像辨識與即時分析，可持續監控泳池內動態，當系統發現泳客出現異常停留、水面掙扎等疑似溺水情形時，會立即發出警示，協助現場救生員迅速掌握位置並展開救援，以降低意外風險。

縣府指出，隨著人工智慧技術逐漸應用於公共設施，金門縣立游泳池率先完成智慧化升級，不僅為離島運動場館樹立新標竿，也盼未來能將經驗推廣至更多運動場域，提升公共安全與服務品質。

據了解，25日啟用當天，現場除舉行啟用儀式外，也將由專業團隊介紹「安心泳系統」，並安排AI防溺系統實際演練，展示系統如何在短時間內啟動警報及救援機制，讓外界了解智慧科技在水域安全上的應用成果。

經常到縣立游泳池運動的陳姓民眾表示，游泳池人多時，救生員難免無法同時注意每個角落，若能增加AI輔助監控，多一層安全保障，對家長及長者來說都比較安心。

另一名李姓泳客則認為，科技設備固然有助於提升安全，但救生員專業與人力配置仍是關鍵，希望AI系統能扮演輔助角色，與既有救生機制相互配合，才能真正發揮效果。