名模王聖芬攜時尚系學生跨刀助陣 高雄鎮海獅子會交接別開生面
高雄市鎮海獅子會授證四周年暨第四、五屆會長交接典禮，首次攜手崑山科技大學時尚展演事業系進行公益走秀，打造別開生面的「獅子之夜」。
這次大會結合時尚教育優雅登場，背後的推手是鎮海獅子會第四屆會長南秀圓及久違的名模、現任崑山科大時尚展演事業系主任王聖芬。兩人因模特兒儀態課程結下師生緣，進一步將教育資源與公益活動結合。
熱衷公益的南秀圓將交棒給第五屆會長陳秀美，為讓交接典禮留下圓滿記憶，特攜手崑山科大策畫展演。學生團隊依晚宴曲目設計專屬服裝，以「被遺忘的時光」呈現復古優雅風格，「幸福的溫度」展現溫暖感恩意象。從設計、製作、試穿到造型一手包辦，將課堂所學實際應用於舞台。
王聖芬擁有逾25年伸展台資歷，曾參與國際時尚活動並擔任大型展演秀導，目前投入教育事業，專職培育時尚專業人才。來自台東卑南族南王部落的南秀圓，2023年曾代表台灣參加國際旅遊夫人選美總決賽，獲得季軍、慈善大使及最佳民族服裝等肯定，也是鎮海獅子會第四屆會長。
南秀圓也鼓勵年輕世代勇敢展現自我，王聖芬說，真實的產業環境，是培育人才的重要教室；這次她跨刀擔任展演總導演，帶6名學生模特兒結合音樂、燈光與服裝藝術，呈現跨域展演成果，讓獅子會年度盛會展現不同以往的風貌。
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