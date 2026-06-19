屏原運熱鬧登場 9原鄉1都原隊競技交流

第2屆屏東縣原住民族運動會（屏原運）今天在來義高中開幕，9原鄉及1都市原住民代表隊連3天展開競技，包含田徑等一般類別及鋸木等傳統競賽，透過賽事交流並傳承文化。

屏原運今天開幕，由「羽．擊舞藝術」演出揭開序幕，屏東9原鄉與都市原住民代表隊等10支代表隊依序進場，展現團結氣勢。屏東縣長周春米、原民會主委曾智勇、民進黨山地原住民立委伍麗華、國民黨山地原住民立委盧縣一，及多名原民議員與鄉長，出席見證原鄉運動盛事。

周春米表示，屏原運2年舉辦1次，今年是第2屆，不僅是全國唯一定期舉辦地方性原住民運動會縣市，也逐漸成為屏東原住民族最重要綜合性運動賽會，提供選手競技交流平台外，更肩負文化傳承與族群凝聚重要使命。

周春米說，選手們氣勢如屏東太陽般熱情，屏原運就像以運動為名的收穫節，除了滿州鄉、牡丹鄉、泰武鄉、來義鄉、霧臺鄉、三地門鄉、瑪家鄉、春日鄉、獅子鄉等隊伍，今年首度納入都市原住民代表隊，10支隊伍齊聚一堂，族人互相交流學習。

屏東縣政府原住民處新聞稿表示，大會邀請2025成都世界運動會金牌暨世界紀錄保持人、健力好手楊森擔任宣誓員，聖火儀式則由三地門鄉跆拳道好手李祈恩及泰武鄉鐵餅好手施妘臻共同點燃聖火，象徵賽事正式啟動。

原住民處表示，本屆一般競賽包括田徑、籃球、五人制足球、慢速壘球、排球、桌球、羽球及活力健康操等8項；傳統競賽則包括傳統射箭、傳統狩獵、傳統路跑、傳統摔角、傳統拔河、傳統負重接力、傳統鋸木接力、傳統撒網及傳統擲矛等9項目。

原住民處提及，今天已完賽賽事中，三地門鄉拿下傳統拔河項目男女混合組第1名，來義鄉則在傳統鋸木接力、傳統擲矛等2項目拿下第1名，賽事持續至21日，邀請民眾近距離感受原住民族豐富文化智慧與運動精神。