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端午專船載179名鄉親返金 評價兩極

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府台中－金門端午專船，今天上午平安抵達料羅港，縣府與航港局專門委員顧克亞、警察、海巡及CIQS等單位共同迎接返鄉鄉親。圖／民眾提供
金門縣政府台中－金門端午專船，今天上午平安抵達料羅港，縣府與航港局專門委員顧克亞、警察、海巡及CIQS等單位共同迎接返鄉鄉親。圖／民眾提供

為減輕端午連假期間旅台鄉親返鄉交通負擔，金門縣政府今年再度租賃客船辦理台中－金門往返專船，昨日晚間11時自台中港啟航，在海象平穩情況下，載運179名鄉親返金，於今天上午8時45分左右平安抵達料羅港，副秘書長李廣榮代表縣長陳福海前往迎接返鄉民眾，並準備餐盒致意，讓返鄉旅客感受家鄉溫暖。

李廣榮在觀光處長許績鑫、港務處長許嘉興陪同下，與航港局專門委員顧克亞、警察、海巡及CIQS等單位共同迎接返鄉鄉親。

金門縣政府觀光處表示，縣長陳福海相當重視台金交通需求，除持續向中央爭取增加空運運能，也透過專船提供更多元的返鄉管道，希望讓鄉親有更多交通選擇。今年端午專船延續「顧老顧幼」政策，6歲以下幼童及80歲以上長者僅收取100元保險費，減輕家庭負擔，統計共有約10名長者及幼童受惠。

對於此次搭乘經驗，旅客感受不一，王先生表示，這次航程海象平穩，不像春節期間遭遇大浪，整體搭乘感受相當舒適，「端午節這趟船坐起來很好」。

不過，也有旅客提出改善建議；李小姐指出，船艙採男女混合配置，讓她缺乏安全感，整晚幾乎無法入睡；加上船隻平日少有營運，1年只開3、4次，床鋪帶有霉味且感覺潮濕，舒適度仍有提升空間，希望相關單位能加強改善。

縣府提醒，回程專船將於6月21日上午11時自料羅港返航台中，船票販售至明日中午12時，目前仍有空位，民眾可向縣府窗口洽詢。由於單趟航程約10小時，建議旅客登船前預先準備足夠飲水及食物，以備不時之需；若受海象或天候影響，航班異動將另行公告。詳細搭船資訊，可至金門縣政府觀光處官網(https://wooo.tw/4E8kEmD)及「金門觀光逗陣行」臉書粉絲專頁查詢。

金門縣政府今年再度租賃客船辦理台中－金門端午專船，昨日晚間啟航，在海象平穩情況下，載運179名鄉親返金，於今天上午8時45分左右平安抵達料羅港，副秘書長李廣榮（左二）前往迎接返鄉民眾。圖／縣府提供
金門縣政府今年再度租賃客船辦理台中－金門端午專船，昨日晚間啟航，在海象平穩情況下，載運179名鄉親返金，於今天上午8時45分左右平安抵達料羅港，副秘書長李廣榮（左二）前往迎接返鄉民眾。圖／縣府提供

金門縣政府台中－金門端午專船，今天上午平安抵達料羅港，縣府偕同各單位到碼頭迎接返鄉鄉親。圖／民眾提供
金門縣政府台中－金門端午專船，今天上午平安抵達料羅港，縣府偕同各單位到碼頭迎接返鄉鄉親。圖／民眾提供

金門 陳福海 航港局

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