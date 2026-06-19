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中國漁船越界花嶼海域作業 海巡查扣人船漁獲海拋

中央社／ 澎湖縣19日電

中國無船名漁船越界至澎湖花嶼西方海域作業，澎湖海巡隊歷經鳴笛廣播與追緝攔截，今天凌晨將人船一併查扣押返馬公港，船上所捕獲750公斤漁獲全數海拋。

金馬澎分署表示，澎湖海巡隊昨晚在海上執法時，中國「海警2102」也出現在澎湖西側海域假意執法巡查，海巡署調派「連江艦」全程對應監控，不讓海警船趁機靠近台灣海域進行灰帶襲擾，堅定捍衛海域主權及漁民作業權益。

海巡署金馬澎分署第十三巡防區18日晚間7時許，發現一艘中國無船名漁船趁黑於澎湖花嶼西方海域違法越界作業，澎湖海巡隊巡防艇歷經5次鳴笛廣播示警，漁船非但未予配合，反而蛇行加速逃逸、拒絕接受停船檢查；巡防艇隨即吊放小艇實施緊追查緝，在晚間8時15分在花嶼西方約31浬海域成功強靠登檢，經清查船上共6名船員，船上所捕獲750公斤漁獲，依規定全數海拋，人船一併押返馬公港接受調查裁罰。

金馬澎分署表示，近期正值中國伏季休漁期間，澎湖海域持續出現中國漁船及無船名快艇越界捕魚，不僅侵奪台灣漁業資源，更屢次與台灣漁民發生漁事糾紛；為維護海域主權及漁民作業安全，規劃有「端節掃蕩勤務」，加強端節期間治安熱區海域巡查監控。

澎湖 海巡署 漁民

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