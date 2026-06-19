影／端午正午金門500人立蛋大賽 小妹妹擊敗眾好手奪冠

今天是端午佳節，金門金城後浦商圈發展協會舉辦「立蛋大賽」及手作香包親子體驗活動，吸引約500位民眾熱情參與，其中最受矚目的立蛋大賽，在正午時分登場，現場大小朋友全神貫注，只要有人成功將雞蛋立起，四周立即響起掌聲與驚呼聲，氣氛熱烈。經過多輪淘汰賽後，最終由邱小妹妹脫穎而出，抱回冠軍及2000元獎金，她開心表示，秘訣就是找到雞蛋的重心，至於獎金用途，打算先存起來。

活動從上午開始暖身，主辦單位邀請手作達人Tina帶領親子製作端午香包，特別融入金門特色花帔布元素，親子分工合作，有人負責填裝香料，有人縫製三角造型香包，在歡樂氣氛中感受傳統節慶文化，也讓不少家長直呼「自己做的香包最有意義」。

中午11時過後，重頭戲立蛋大賽登場，近500位大小朋友輪番上陣，歷經預賽、複賽及決賽，最後由10名選手進入總決賽。邱小妹妹一路過關斬將奪冠，她說，一早9點多就來報到參加，覺得立蛋其實不難，只要掌握重心即可，獲得獎金後，暫時還沒想到怎麼使用，應該會先存起來。

獲得第三名的湯先生是名職業軍人，他說自己是在網路上看到活動訊息，趁著休假先去觀賞龍舟賽，再趕到現場參賽，沒有特別練習，「純粹是運氣好」。另一位參與民眾蔡先生則分享，立蛋最重要的是找到「手感」及技巧，他只花15秒就順利將雞蛋立起。

後浦商圈發展協會總幹事吳伯揚表示，協會每年都會在端午、中秋等重要節慶舉辦活動，希望吸引民眾走入商圈，延長停留時間，營造濃厚節慶氛圍。今年活動完全由協會自籌經費，未申請公部門補助，雖然預算有限，仍獲得熱烈迴響，開放報名不到10分鐘便額滿。

吳伯揚透露，民間相傳，端午節正午成功立蛋，象徵吸收天地陽氣，能帶來一整年好運，因此立蛋習俗流傳至今。

協會6年前也曾舉辦立蛋活動，當時首獎是價值近2萬元的雞蛋造型黃金，吸引大批民眾參與，報名幾乎是秒殺，今年則提供第一名2000元、第二名1000元、第三名500元獎金，希望透過兼具趣味與文化意義的活動，鼓勵親子共同參與，傳承端午習俗。

金門金城後浦商圈發展協會今天舉辦「立蛋大賽」吸引超多民眾到場參加，民眾蔡先生（左一）大方分享立蛋的技巧。記者蔡家蓁／攝影

金門金城後浦商圈發展協會今天舉辦「立蛋大賽」，吸引超多民眾到場參加，大小朋友聚精會神立蛋。記者蔡家蓁／攝影

金門金城後浦商圈發展協會今天舉辦「立蛋大賽」，經過多輪淘汰賽後，最終由邱小妹妹（右）脫穎而出，抱回冠軍及2000元獎金。記者蔡家蓁／攝影

金城後浦商圈發展協會總幹事吳伯揚表示，協會每年都會在端午、中秋等重要節慶舉辦活動，希望吸引民眾走入商圈，延長停留時間，營造濃厚節慶氛圍。今年活動開放報名不到10分鐘便額滿。記者蔡家蓁／攝影