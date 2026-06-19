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上千顆西瓜排排站 屏東佳冬端午「立瓜不立蛋」場面壯觀

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
今天是端午節，屏東縣佳冬鄉「立瓜不立蛋」，中午時分上千顆大西瓜在石光見廣惠宮三山國王廟前道路一字排開。記者潘奕言／攝影
今天是端午節，屏東縣佳冬鄉「立瓜不立蛋」，中午時分上千顆大西瓜在石光見廣惠宮三山國王廟前道路一字排開。記者潘奕言／攝影

今天端午節各地都有立蛋習俗，台灣西瓜原鄉的屏東縣佳冬鄉卻是「立瓜不立蛋」，中午一到，上千顆大西瓜在石光見廣惠宮三山國王廟前道路一字排開，非常壯觀；縣長周春米也到場參與，還有民眾用各式物品來妝扮西瓜，創意十足。

端午節立西瓜活動已成為佳冬鄉地方盛事，活動從2018年開始，當時只有168顆，中間因疫情數度停辦，直到今年報名組數已達1000組，民眾與來賓共立起了超過1000顆西瓜，一顆顆大西瓜沿道路排列，放眼望去成一片瓜海綿延不絕。

今天豔陽高照、氣溫極高，仍澆熄不了民眾立瓜的熱情；午時一到，一顆顆大西瓜被立起，場面壯觀。今年新增了西瓜造型賽，民眾利用各種物品將西瓜打扮成警察、神明、青蛙、龍貓、新娘等不同造型。第一名由枋寮黃小姐家族的「蓮霧仙子」獲得，她說參加立西瓜活動已2、3次，這次全家總動員用網套、葉子裝扮西瓜，沒想到獲得冠軍。

周春米表示，佳冬鄉嫁接西瓜苗技術聞名全台，雖不產西瓜，但全國6成以上的瓜苗都來自這裡。立西瓜已成為佳冬鄉最具創意的端午佳節活動，透過年年舉辦，讓更多人認識佳冬西瓜產業與地方傳統特色。

除了立西瓜，今年還舉辦西瓜大胃王競賽、西瓜造型賽、小農等活動市集，讓更多民眾認識當地產業。活動結束後，民眾也將重達30餘台斤的大西瓜抱回家享用，度過特別的端午佳節。

今天是端午節，屏東縣佳冬鄉「立瓜不立蛋」，中午時分上千顆大西瓜在石光見廣惠宮三山國王廟前道路一字排開。記者潘奕言／攝影
今天是端午節，屏東縣佳冬鄉「立瓜不立蛋」，中午時分上千顆大西瓜在石光見廣惠宮三山國王廟前道路一字排開。記者潘奕言／攝影

今天是端午節，屏東縣佳冬鄉「立瓜不立蛋」，中午時分上千顆大西瓜在石光見廣惠宮三山國王廟前道路一字排開，還有民眾用各式物品來妝扮西瓜，創意十足。記者潘奕言／攝影
今天是端午節，屏東縣佳冬鄉「立瓜不立蛋」，中午時分上千顆大西瓜在石光見廣惠宮三山國王廟前道路一字排開，還有民眾用各式物品來妝扮西瓜，創意十足。記者潘奕言／攝影

今天是端午節，屏東縣佳冬鄉「立瓜不立蛋」，中午時分上千顆大西瓜在石光見廣惠宮三山國王廟前道路一字排開，還有民眾用各式物品來妝扮西瓜，創意十足。記者潘奕言／攝影
今天是端午節，屏東縣佳冬鄉「立瓜不立蛋」，中午時分上千顆大西瓜在石光見廣惠宮三山國王廟前道路一字排開，還有民眾用各式物品來妝扮西瓜，創意十足。記者潘奕言／攝影

端午節 西瓜 周春米

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