屏東佳冬端午立逾千顆瓜 首辦西瓜造型賽吸睛

屏東縣佳冬鄉今天舉辦端午立瓜祈福，在石光見廣惠宮三山國王廟前封街立起逾千顆西瓜，數千人共襄盛舉。今年首度辦理西瓜造型賽，奪冠者發揮巧思，作品融入佳冬另一項主要農產蓮霧。

屏東縣「西瓜原鄉」佳冬鄉立西瓜活動今天登場，廣惠宮三山國王廟前中山路封街約200公尺，在正午時準時立起上千顆西瓜，場面壯觀。今年首度辦理西瓜造型賽，特別畫設一區放置65顆西瓜，由民眾精心設計造型，有彩繪臉譜、龍貓等，相當吸睛。

屏東縣長周春米出席活動接受媒體聯訪表示，佳冬鄉生產西瓜苗，占全國約6成。佳冬鄉公所將傳統習俗辦得生動，立1000多顆西瓜，讓全國民眾湧入佳冬，「粄條店都客滿了」。年度活動未來會繼續舉辦，讓佳冬「端午立瓜」名揚四海。

奪得西瓜造型組冠軍的黃瓊貞說，立瓜是個很棒的活動，她們全家總動員從鄰近的枋寮鄉前來參與。由於佳冬鄉推廣觀光方式頗具特色，她也發揮巧思，融入佳冬另一項主要農產，將主題訂為「佳冬守護精靈—蓮霧仙子來報喜」，並利用水果網套等免費包材再利用，手作編織成帽子裝飾，與孩子一同打扮。因裝扮時間有限制，過程緊張又有趣。

立瓜活動「千軍萬馬迎端午，來佳立瓜添好運」由佳冬鄉公所、農會攜手舉辦，今年是在地舉辦第5屆，活動線上報名年年秒殺。今年除了正午立西瓜，也舉辦西瓜大胃王競賽與小農市集，因過去許多民眾自主「打扮」西瓜，因此新增造型賽。

佳冬鄉公所表示，佳冬鄉石光見地區多數鄉親從事西瓜育苗嫁接及種植工作，並依適合種植時間，在全台各地租地種植，待成熟採摘後再載回佳冬販售，可謂「西瓜界遊牧民族」，也讓佳冬獲封西瓜原鄉。立瓜活動將端午傳統結合在地農業特色，能讓外地民眾更認識佳冬，也創造農產新價值。