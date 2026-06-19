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端午連假遊屏東 精選多元路線打造山海藝文慢旅行

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
屏東海生館。照片／屏東縣提供
屏東海生館。照片／屏東縣提供

端午連假到來，屏東縣政府推出2026端午連假推薦遊程，規劃一日遊、二日遊及三日遊多元路線，串聯海洋生態、藝文展覽、部落文化、森林體驗及特色美食，邀請民眾趁著三天連假走訪屏東，感受南國獨有的山海風情與人文魅力。

縣府指出，喜愛海洋與藝文的旅客，可選擇走訪國立海洋生物博物館、參觀海口港看海美術館《日常偏移》特展，欣賞恆春文化中心劇場館星星戲樂《幸福三姐妹》音樂劇演出，夜晚再到恆春出火地質公園觀星，感受國境之南的浪漫氛圍。

適逢2026黑鮪魚文化觀光季期間，推薦安排從東港東隆宮出發，品嘗東港海鮮及黑鮪魚料理，再到大鵬灣環灣自行車道騎乘漫遊，沿途欣賞跨海大橋、濱灣碼頭及海上教堂等景點，感受濱海小鎮的夏日魅力。此外，屏東縣王船文化館「下頭角VS東港東福殿城隍廟《念念之間》」特展，也是不容錯過的文化亮點。

想深度體驗屏東文化底蘊的旅客，不妨安排二日遊行程，走訪屏菸1936文化基地《就在前方─ 我那依山依水的客家》客家文學特展、屏東縣立美術館國際特展《當繁花盛開》及原民館《花花caucau》、《calrisi－承為自然的一部分》等展覽，入住屏東金鑰獎友善旅宿。隔日前往臺灣原住民族文化園區、神山部落、岩板巷藝術街及德文部落，透過導覽與體驗活動深入認識原鄉文化，夜晚更可於德萊公園欣賞璀璨星空。

若有假期時間充裕，則推薦安排三日遊深度探索屏南山海秘境，沿途探訪佳冬聚落、鵝鑾鼻公園、龍磐公園、水蛙窟大草原、南仁山生態保育區及旭海觀音鼻自然保留區等景點，也可順遊東源森林遊樂區等森林體驗行程，感受屏東從平原到山海的多元風貌。

屏東縣政府表示，今年端午連假推薦遊程結合展覽、劇場演出、文化體驗、生態導覽及特色美食，無論是親子同遊、好友出遊或家族旅行，都能找到適合自己的旅遊方式。

屏東 連假 屏東縣

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