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影／鳳山龍目井「午時水」文化流傳300年 地方爭取納入無形文化資產

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
今天是端午節，赤山龍目井「午時水」十分受歡迎，各式取水容器大排長龍。記者徐白櫻／攝影
今天是端午節，赤山龍目井「午時水」十分受歡迎，各式取水容器大排長龍。記者徐白櫻／攝影

高雄鳳山赤山地區存在兩口「龍目井」，井水製造的赤山粿遠近馳名。今天是端午節，上午11時，眾多居民爭相帶水桶、瓶罐與鍋子等容器來取「午時水」，祈求「呷午時水、賺錢若賺水」，且爭取將流傳300年的文化納入「無形文化資產」。高博館表示，今年正執行鳳山民俗普查計畫，若評定符合條件將會啟動相關程序，預計年底會有初步結果。

在地耆老說，赤山自古以來存在龍脈傳說，龍身從文山里盤踞至鳳山熱帶園藝試驗所，社區這邊是龍頭，龍目之處開鑿兩口古井，被稱為「龍目井」；農曆五月五日午時的陽氣最旺盛，此時取水可保平安。

上午10時30分，陸續有民眾帶著家中容器排隊準備取水。議員林智鴻今年會同在地里長聯名推出700份「平安添財」御守贈送，立委賴瑞隆、許智傑及議員許雅靜等人也到場跟取水民眾致意。

鳳山區文山里長黃惠玲說，古諺流傳「午時水飲一嘴，較好補藥吃三年」，居民取水回家後，普遍用來淨身、淨宅、擋煞，具有招財祈福的象徵意義。

林智鴻表示，全台各地都有午時水文化，赤山龍目井「午時水」歷史已有300年，各式各樣的故事也在這裡發生，水井民俗文化深具認列「無形文化資產」潛力，將與社區合作爭取納入。

高雄市目前已登錄22項民俗類無形文化資產，高雄市立博物館表示，若要登錄無形文化資產，主要分成民間主動提報及普查提報兩種方式，民間尚未提報過龍目井，不過市府正啟動「民俗、口述傳統、傳統知識與實踐普查計畫」，今年已經執行至鳳山區，若有登錄價值就會啟動文資保存程序。

赤山龍目井吸引大批民眾排隊取「午時水」回家祈求平安。記者徐白櫻／攝影
赤山龍目井吸引大批民眾排隊取「午時水」回家祈求平安。記者徐白櫻／攝影

今天是端午節，赤山龍目井吸引大批民眾來排隊取「午時水」回家。記者徐白櫻／攝影
今天是端午節，赤山龍目井吸引大批民眾來排隊取「午時水」回家。記者徐白櫻／攝影

今天是端午節，赤山龍目井吸引大批民眾排隊取「午時水」回家。記者徐白櫻／攝影
今天是端午節，赤山龍目井吸引大批民眾排隊取「午時水」回家。記者徐白櫻／攝影

赤山龍目井吸引大批民眾排隊取「午時水」，立委賴瑞隆（左三）也下場嘗試打水，為取水民眾服務。記者徐白櫻／攝影
赤山龍目井吸引大批民眾排隊取「午時水」，立委賴瑞隆（左三）也下場嘗試打水，為取水民眾服務。記者徐白櫻／攝影

鳳山 午時水 文化

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