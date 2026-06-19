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澎湖端午節龍舟賽 參賽隊伍揮汗開划奮勇奪標

中央社／ 澎湖縣19日電

澎湖端午節龍舟競賽，今天在馬公第三漁港登場，36支龍舟隊伍逾1000選手，在高溫天候下，揮汗開划，戰況精彩刺激。

澎湖端午龍舟競賽，由副縣長林皆興與議長陳毓仁等人鳴笛後展開，並下場開划與奪標，包括公開、男女混合、長青與聯誼等4組36隊依序展開競技，其中公開組分別由防區國軍部隊、體育團體等7隊參與，是賽事最受矚目的焦點。

林皆興在龍舟競賽前，還頒贈「最佳奉獻獎」給賴德溪，感謝長年在澎湖運動賽事中的付出。

林皆興表示，今年龍舟競賽參賽隊伍爆滿，高達36隊，除了感謝參與，也期盼各隊都有好成績。其中先後參賽近50年的高市澎湖隊，有機會贏得聯誼組的首冠。

澎湖縣政府辦理龍舟競賽，除了港區的龍舟競賽外，港區周邊還安排有端陽豎蛋挑戰、歡樂歌唱比賽、兒童寫生、美食攤位與澎湖地檢署反賄反詐等政令宣導攤位等活動，人潮湧現，海陸都呈現熱鬧景象。

端午節 澎湖 澎湖縣

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