聽新聞
0:00 / 0:00
澎湖端午節龍舟賽 參賽隊伍揮汗開划奮勇奪標
澎湖縣端午節龍舟競賽，今天在馬公第三漁港登場，36支龍舟隊伍逾1000選手，在高溫天候下，揮汗開划，戰況精彩刺激。
澎湖端午龍舟競賽，由副縣長林皆興與議長陳毓仁等人鳴笛後展開，並下場開划與奪標，包括公開、男女混合、長青與聯誼等4組36隊依序展開競技，其中公開組分別由防區國軍部隊、體育團體等7隊參與，是賽事最受矚目的焦點。
林皆興在龍舟競賽前，還頒贈「最佳奉獻獎」給賴德溪，感謝長年在澎湖運動賽事中的付出。
林皆興表示，今年龍舟競賽參賽隊伍爆滿，高達36隊，除了感謝參與，也期盼各隊都有好成績。其中先後參賽近50年的高市澎湖隊，有機會贏得聯誼組的首冠。
澎湖縣政府辦理龍舟競賽，除了港區的龍舟競賽外，港區周邊還安排有端陽豎蛋挑戰、歡樂歌唱比賽、兒童寫生、美食攤位與澎湖地檢署反賄反詐等政令宣導攤位等活動，人潮湧現，海陸都呈現熱鬧景象。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。