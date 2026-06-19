高捷8站遲沒裝設月台門 捷運局：世運站爭取優先評估

高雄捷運近年均有落軌意外，動輒造成列車出軌、班次大亂，社會成本增加。目前仍有八站高架站未增設月台門，民代屢要求捷運公司增設，但因經費高達四億元遲無進展。捷運局表示，市府提報交通部的紅、橘線修正計畫已爭取補助建置。

高捷公司表示，高架車站設有月台防闖系統，旅客跨越警戒線或落軌，會立即發出警報通知站務人員，司機員見站外預警燈閃爍可即刻停車，非候車區也增設欄杆等阻隔設施提高防護；捷運公司也將依捷運局協助向中央爭取的捷運系統優化改善預算，爭取優先增設世運站月台門。

高捷紅、橘線共卅九站，其中廿八處地下站已裝設全高式月台門，防範民眾落軌，十一站非地下車站僅大寮站、岡山高醫站及岡山車站設半高式月台門，還有八站未設置月台門。由於近年曾發生民眾從高架站落軌事故，高捷公司雖曾評估裝設月台門，但每站經費約五千萬元，最終決定視盈餘提撥經費裝設。

議員陳善慧日前質詢時指，高捷公司近年已有盈餘，應盡速編預算增設月台門，避免落軌意外造成列車出軌、班次混亂。捷運局長吳嘉昌回應，高架站過去因通風節能未設月台門；目前高捷公司為加強防範落軌意外，擬優先改善世運站號誌，調整列車停靠位置，九月完工後，再依盈餘逐步評估增設月台門。