高捷商業人潮兩樣情…美麗島地下街經濟夯 多站店鋪仍待租

高雄捷運近年因演唱會和大型活動屢創運量新高峰，在高雄車站及美麗島等站成功打造地下街經濟，帶動商業人潮，但紅、橘線其餘各站店鋪出租率卻未如預期，中央公園站及世運、衛武營等站均有店面待租，民代指許多店鋪平日緊閉大門、乏人問津，有店家透露，近年頻漲租金，已撐不下去。

捷運局表示，捷運除票櫃收入，附屬事業收入占整體營收相當大部分，已要求高雄捷運公司積極辦理販賣店招租業務，尤其針對南北各端、人潮較少的捷運站加強招商。目前全市捷運站可出租的販賣店為一七九間，已招租一六七間，出租率近百分之九十三，未出租者若因商業條件不佳，將提供合宜優惠條件主動洽商合作對象。

高雄捷運商鋪分為地下街商場與車站微型店鋪。美麗島站地下街主打餐飲、市集；高雄車站地下街打造動漫主題「高雄駅一番街」，引進公仔、扭蛋等特色店家；左營站有伴手禮與蜜柑站長專賣店，三多商圈站則聚焦服飾美妝。微型店遍布中央公園等多個捷運站。不過據高捷五月招商資訊顯示，包括岡山、衛武營等站仍有店鋪待租。

一名捷運站手作店家透露，小店租金約九千元、大間約一萬兩千元，但近年高捷公司調漲租金，有店家撐不下去離開；另家店表示，除地下街群聚效應能吸引人潮，分散各站的店鋪生意冷清。在衛武營站經營十七年的一家傳統工藝店表示，市府辦活動時人潮雖多，但購買力有限，平時靠熟客、線上賣場撐生意。

議員方信淵表示，每次經過捷運站他都發現周邊店鋪緊鎖大門，和台北蓬勃捷運經濟相去甚遠，尤其橘線衛武營站、紅線青埔站商店相當冷清，捷運公司宣稱招租率達九成，實際人流有限，中央公園站、世運站商機極佳，卻仍有空店待租，招商需加把勁。