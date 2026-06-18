陳福海卸任倒數190天再大搬風！ 10人異動掀「卡位」疑慮

距離縣長陳福海任期屆滿僅剩190天，金門縣政府今天公布最新一波人事異動，共有10人職務調整，包括6名新任主管、參議及4名副主管，將於7月1日生效。這是繼今年1月、5月接連調整後，再度啟動人事搬風，也引發地方熱議，不少人認為此次晉升的一級主管年齡偏年輕，未來新任縣長在人事布局上恐將受到壓縮。

此次異動中，最受矚目的是近來接連處理水頭碼頭「水客」爭議事件、被網友讚譽「有擔當」的港務處長許嘉興，將調任稅務局副局長；原稅務局副局長吳志偉升任城鄉發展處長，城鄉發展處長黃儒新轉任產業發展處長，綜合發展處副處長許一傑升任民政處長；產業發展處長李銘培調任參議，現任民政處長陳國興則轉任縣府參議。

副主管部分同樣出現「大搬風」，包括教育處副處長董雲馨調任工務處副處長、縣府秘書洪蘋萱升任教育處副處長、工務處副處長何佩舉轉任觀光處副處長，以及觀光處副處長蔡湛成調任財政處副處長。

現年51歲的許嘉興，曾任海巡署北部地區巡防局查緝員及縣府財政處科員、科長與港務處長；49歲的吳志偉則歷任交通旅遊局技佐、技士、課員、烈嶼鄉公所課長、養工所所長、地政局及稅務局副局長等職務，被地方人士形容為「跟對人」，在陳福海任內一路「開掛」晉升的代表人物。

至於接掌民政處長的許一傑，現年63歲，歷任公車處處長、陶瓷廠廠長、金門日報社社長、畜試所所長及大同之家主任、綜合發展處副處長。

消息曝光後，引發地方熱烈討論。有民眾質疑，港務與稅務專業差異不小，「一直換，很納悶港務處長對稅務熟悉嗎？還是最近碼頭事情太多，才被拉走？」也有人嘲諷「港務接稅務，只差一個字，每個都是通才好棒棒」，認為四年來局處首長幾乎都在互調，令人看得眼花撩亂。

縣議員董森堡表示，陳福海任內頻繁調整人事早已不是新聞，但港務處目前已是縣府業務最繁重單位之一，不僅肩負重大港埠建設、通關大樓及場站維護，更負責小三通旅客疏運管理，而金門小三通現已成為兩岸往來最繁忙口岸。董森堡也指出，熟悉港務運作的許嘉興轉任稅務局副局長後，未來港務處究竟由誰正式接掌，縣府並未進一步說明，是由許嘉興兼任或另有安排，外界仍不得而知；後續是否因交接問題影響業務推動，甚至衍生管理漏洞，值得持續觀察。

距離縣長陳福海任期屆滿僅剩190天，金門縣政府今天公布最新一波人事異動，共有6名新任主官管，將於7月1日生效。圖／摘自縣府網站