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好市多銀色員工名牌引發話題 服務25年資深員工才能戴

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
好市多任職超過25年的員工佩戴銀色名牌。圖／民眾提供
好市多任職超過25年的員工佩戴銀色名牌。圖／民眾提供

高雄市將有三大賣場即將進駐，其中7月將開幕的「好市多高雄亞灣店」最受關注，最近有民眾逛好市多賣場時發現，部分員工胸前配戴的名牌與一般常見的白色名牌不同，而是相當醒目的銀色款式，好奇詢問後才得知，原來這是專屬於服務滿25年的資深員工榮譽徽章，意外引發會員熱烈討論，直呼「飯店有金鑰匙，好市多有銀名牌」、「看到25年資歷真的肅然起敬」。

截至2027年為止，高雄市將有三大商場、賣場進駐，包括今年7月將開幕的「好市多高雄亞灣店」最受關注，2026年底開張的「LaLaport高雄」，預計2027年營業的「高雄車站環球購物中心」，以及最受矚目的「好市多高雄亞灣店」。

有會員日前在社群平台分享，逛高雄好市多時發現員工身上的銀色名牌與眾不同，詢問後得知必須在好市多服務滿25年以上才能配戴。貼文一出吸引不少網友留言討論，有人表示第一次知道這項制度，也有人認為這象徵企業對資深員工的肯定與尊重，相當有意義。

事實上，好市多在台灣深耕多年，其中高雄中華店更是台灣第一家好市多賣場，自1997年開幕以來陪伴無數會員成長，也因此累積了相當多服務超過25年的資深員工。業界人士指出，由於開店歷史最悠久，高雄中華店擁有銀色名牌員工的比例堪稱全台之冠，成為許多老會員熟悉的賣場風景。

隨著高雄中華店即將畫下句點，這些陪伴會員多年的資深員工也將陸續轉往新據點服務。外界預期，7月3日即將開幕的高雄亞灣店，未來將可看到更多配戴銀色名牌的資深員工身影，延續高雄好市多近30年的服務文化與經驗傳承。

高雄好市多亞灣店即將在七月初開幕。圖／民眾提供
高雄好市多亞灣店即將在七月初開幕。圖／民眾提供

好市多任職超過25年的員工佩戴銀色名牌。圖／民眾提供
好市多任職超過25年的員工佩戴銀色名牌。圖／民眾提供

高雄 好市多

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