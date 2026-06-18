美濃高雄147新米上市 蘇巧慧與邱議瑩攜手推薦

高雄市美濃區農會今天攜手客家委員會主委古秀妃、民主進步黨籍立法委員邱議瑩、蘇巧慧及張宏陸，在新北市行銷「美濃高雄147」優質稻米，盼拓展北部市場，提升農民收益。

高雄市美濃區農會今天在新北市板橋區農會活力超市舉辦「美濃高雄147」新米上市推廣活動。美濃區農會總幹事鍾清輝表示，高雄147因米粒品質佳、帶有淡雅芋香，素有「米界愛馬仕」美譽，深受消費者喜愛。

鍾清輝指出，美濃22年前首度參加全國稻米品質競賽時，即在板橋區農會獲得全國第2名佳績，因此板橋堪稱美濃米的「幸運之地」。此次再度選擇板橋作為北部推廣起點，別具意義。

他表示，「美濃高雄147」的特色來自對品種、品質與品牌的堅持。在高雄區農業改良場育成品種及高雄市政府農業局支持下，美濃於民國101年成為首個取得「高雄147」品種權的契作專區。目前契作面積已達550公頃，共有572戶農民參與。

鍾清輝說，農會從稻種育苗、契作管理、植物診療師巡田、無人機病蟲害防治，到產銷履歷建置、採收前快篩檢驗及專區烘乾加工，全程嚴格把關，確保稻米品質穩定。

美濃區農會表示，除既有通路外，也與新北市農會、板橋區農會及蘆洲區農會合作，希望讓北部消費者在新米上市季節即可品嚐美濃稻香，展現城鄉農會合作成果。

板橋區農會理事長郭進源表示，板農活力超市長期支持國產優質農產品，今年5月曾率團前往美濃交流，並於稻米收割期間訂購新米。此次也支持美濃新米上市，共同促進農業良性循環。

活動中，古秀妃、邱議瑩、蘇巧慧及張宏陸共同推薦。邱議瑩表示，希望更多消費者以新台幣支持優質國產農產品；蘇巧慧則說，美濃與板橋農會合作推廣，展現台灣農業產銷合作成果。