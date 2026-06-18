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科工館打造動物逃脫迷宮 翻轉生態綠網新視野

中央社／ 高雄18日電

國立科學工藝博物館攜手農業部林業及自然保育署屏東分署推出生態互動特展「啊！我迷路了！找到安全回家的綠網通道」，透過沉浸式迷宮設計，讓民眾認識國土生態綠網重要性。

「啊！我迷路了！」特展即日起至7月29日於科工館北館B1長廊展出，主辦單位今天舉辦記者會表示，特展聚焦現代都市開發對自然棲地造成的破碎化問題，並介紹「國土生態綠網」如何串聯零碎棲地，為野生動物提供遷移、覓食與繁殖的安全路徑。

主辦單位表示，在「國土生態綠網」中，保安林更扮演關鍵角色，不僅維護水土穩定，也成為多樣生物的重要棲息環境。為讓艱深的保育議題更貼近大眾，展覽特別以「動物逃脫迷宮」形式呈現。

觀眾可領取任務集章卡，化身穿山甲、草鴞或兇狠圓軸蟹等台灣代表性物種，親身體驗牠們在生存過程中面臨的重重挑戰，包括遊蕩犬威脅、毒鼠藥危害、路殺、獸鋏及光害等棲地危機。透過闖關過程，民眾得以更直觀理解野生動物的生存困境。

科工館表示，展覽融入高雄在地生態故事，呈現高雄內門地區守護近60年的「羅漢門保安林」。此保安林透過社區居民共同參與命名與討論，不僅展現公民參與的力量，也彰顯地方與自然共生的重要價值。

除了迷宮主展外，科工館也規劃延伸解說區與留言牆，鼓勵民眾分享觀展心得，思考日常生活中可採取的保育行動。7月每週六也推出免費互動活動，包括生態故事繪本、趣味競賽、賓果遊戲及DIY手作體驗，讓親子在遊戲與學習中深化環境意識。

科工館 農業部 野生動物

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