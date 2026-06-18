屏東原鄉產業發展新基地 春日物產館啟用

屏東縣春日鄉發展原鄉產業，在原民會補助下興建春日物產館，今天正式啟用。場館不僅是農特產品推廣空間，也是文化交流與觀光發展基地，全新觀景平台更可遠眺海景。

春日鄉長沈秋花今天在「春日物產館」啟用典禮致詞表示，希望物產館能為春日鄉農特產品，打造更好的品牌與行銷窗口，讓更多人「認識春日、看見春日、愛上春日」。除了展售優質農特產品外，也將成為文化交流、產業推廣與觀光發展重要據點，讓各方人士都能深入了解排灣族文化與春日鄉人文特色。

沈秋花說，春日鄉不僅有芒果、芋頭等農作物，也有許多景點，例如蘊含人文歷史的浸水營古道、老七佳石板屋聚落等，老力里、老歸崇石板屋也在修復中，另有北湖呂山等自然景觀，可形成豐富觀光動線。

當地青農段孟樊說，春日鄉芒果不若鄰近枋山、獅子鄉有名，期望之後透過物產館，結合全鄉力量推廣。物產館新建觀景平台很漂亮，所在地也與平地相近，希望可以吸引人潮進來，帶動周邊經濟。

春日鄉公所表示，春日物產館在原住民族委員會補助下興建完成，投入近新台幣2000萬元。館內除規劃小型辦公空間，可供在地業者及創業團隊進駐使用外，也設置多功能教室，可作為教育訓練、產業課程、技藝傳承及各類研習活動場域。此外，館內機具間所配置設備與機械，未來將提供族人及在地產業工作者使用，協助提升農產品加工、生產及包裝能力，增加產品附加價值。

春日鄉公所說明，物產館建築基地群山環繞並遠眺海景，設計上以「山海共生」為發想，透過開放式視野與景觀平台，串聯春日鄉自然地景，展現排灣族人與土地共存共榮的生活智慧。建築外觀融入原住民族文化意象，其中最具特色為排灣族傳統領袖頭飾裝置藝術，象徵守護、生命力與部落精神，展現族群文化延續與生生不息的力量。

依春日鄉公所資訊，春日鄉境內多為坡度較陡的傾斜地，最大宗作物為愛文芒果，種植面積約300公頃；次多為山芋，種植面積約10公頃，並少量種植咖啡。