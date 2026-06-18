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高雄春藝第9部自製歌劇 「波希米亞人」登衛武營

中央社／ 高雄18日電

高雄春天藝術節自製歌劇「波希米亞人」將於26日、28日在衛武營歌劇院登場。高雄愛樂執行長朱宏昌表示，還記得2018年此劇登上文化中心的盛況，這次將以全新陣容與軟硬體創意，帶來不同的感動。

高雄春天藝術節2015年起推出自製歌劇，從首齣歌劇「魔笛」起，逐年推出「茶花女」、「卡門」、「波希米亞人」、「蝴蝶夫人」、「愛情靈藥」、「托斯卡」、「弄臣」等，為春藝立下里程碑。

高雄愛樂今天舉辦記者會，朱宏昌致詞表示，高雄春天藝術節仍持續以「製作屬於高雄自己的旗艦歌劇作品」的信念打造歌劇。今年高雄市交響樂團再推出春藝第9部自製歌劇作品「波希米亞人」，這也是世界各大歌劇院上演率最高的歌劇之一。

主辦單位高雄市文化局表示，不同於2018版本，此次由指揮吳曜宇率領高雄市交響樂團演出，邀請德國威瑪德意志國家劇院總監團隊發言人蘭厄德（JuliaLANGEDER）擔綱導演，女主角是俄羅斯聖彼得堡「馬林斯基劇院」特約獨唱家薩溫科娃（EkaterinaSAVINKOVA），男主角則是利維夫國家歌劇與芭蕾劇院駐院獨唱家烏克蘭馬拉菲（MykhailoMALAFII）。

高雄市文化局表示，此劇靈魂要角則由國內外聲樂家共同組成，包括韓國男中音丁一憲，以及范孟帆、陳翰威、羅俊穎、陳集安等多位聲樂演唱家。

高雄市文化局副局長簡美玲說，感謝多年來參與的藝術表演者，以及春藝的支持者，高雄春藝的表演能量歷經17年，已綻放成一朵美麗的花蕊。

高雄市交響樂團指揮吳曜宇說，歌劇是集眾人之力，包含樂團演出經驗與前後台布景，都是歷經多年淬礪的豐盛結果。

高雄市文化局表示，「波希米亞人」就像是普契尼大師的青春祭歌，以朗朗上口的音樂旋律與感人的故事情節賺人熱淚，劇中每個人物性格鮮明，都擁有豐富細膩的熱情，演繹大社會裡底層小人物的命運與生活。男主角所唱的「你那冰冷的小手」、女主角的「人們都叫我咪咪」，以及女二穆賽塔的「眾人皆醉我獨醒」，皆是世人所熟悉、出自此劇的詠嘆調。

高雄市文化局說明，春藝歌劇「波希米亞人」節目晚鳥優惠中，加入「高雄愛樂之友」可享購票優惠折扣。

高雄

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