金門自行車樂遊7月登場　8梯次限額開搶邀你騎進聚落、濕地與戰地秘境

為推廣低碳旅遊及深度觀光，金門縣政府將於7月至11月推出「2026金門島嶼生活－自行車樂遊活動」，規劃4條主題騎乘路線及2場親子滑步車體驗賽，共計8梯次，首波報名將於明（19）日上午9時開放，每梯次限額60人，額滿為止，歡迎全國車友騎訪金門，用雙腳感受友善島嶼自然風光與人文魅力。

金門縣政府觀光處表示，配合縣長陳福海推動「友善金門、多元旅遊」政策，以自行車作為低碳載具，串聯生態景觀、聚落文化、戰地史蹟與地方產業，打造兼具運動、休閒與深度體驗的島嶼旅遊模式。今年活動共規劃4條特色路線，包括A線「濕地探秘・文化騎旅」、B線「水圳山林・聚落巡禮」、C線「濱海戰地・跨橋壯遊」及D線「鹽田水徑・田野騎旅」，帶領車友深入探索金門不同面貌。

觀光處長許績鑫指出，金門地形平緩、道路環境完善，十分適合自行車旅遊，希望透過活動推廣永續觀光與低碳島願景，讓自行車不只是交通工具，更成為認識地方文化的重要媒介。

延續去年活動獲得熱烈回響，今年首場活動將於7月4日登場，上午舉辦自行車騎乘開幕活動，採D路線進行，下午則結合「2026金門親子嘉年華」於金沙戲院舉辦開幕活動，同步安排親子滑步車體驗賽及系列親子活動，打造兼具運動與觀光特色的夏季盛會。

此外，9月活動將搭配博餅季及金湖九宮格活動，10月底至11月初則結合老兵召集令、烈嶼芋頭節及金沙風獅爺活動，盼透過大型活動串聯，擴大觀光效益。

今年共安排8梯次活動，包括7月4日親子滑步車體驗賽及自行車開幕騎乘（D路線）；8月8日A路線騎乘、8月22日第二場親子滑步車體驗賽；9月19、20日連續兩天辦理C、A路線；10月31日至11月1日則安排B、D路線騎乘。

觀光處表示，每梯次保留15個名額供國際旅客優先報名，活動期間安排專業領騎及導覽服務，並提供補給、紀念車衣、完騎證書及紀念品；非金門籍及國際旅客還可免費借用自行車及安全帽。

主辦單位提醒，報名成功後須於5日內完成繳費，每人報名費500元，逾期未繳將取消資格，由候補者依序遞補。相關活動簡章及報名資訊，可至「金門觀光逗陣行」臉書粉絲專頁及金門觀光旅遊網查詢。