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陸客騎電動車遊金門違規頻傳 縣府擬推租車前測驗把關

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
隨著小三通來金旅遊人潮持續增加，微型電動二輪車成為陸客遊覽金門的重要交通工具。記者蔡家蓁／攝影
隨著小三通來金旅遊人潮持續增加，微型電動二輪車成為陸客遊覽金門的重要交通工具。記者蔡家蓁／攝影

隨著小三通來金旅遊人潮持續增加，微型電動二輪車成為陸客遊覽金門的重要交通工具。金門縣政府近日委託國立金門大學進行問卷調查，結果顯示，使用者以來自大陸廈門、泉州的年輕旅客居多，雖普遍認為金門騎乘環境安全，但因兩岸交通規則差異，違規與事故問題也逐漸浮現。縣府已著手研議建立租車前交通安全教育、測驗機制及業者認證制度，希望在發展觀光之餘，也能兼顧交通安全與居民生活品質。

金門縣政府昨日邀集金門大學研究團隊、警察局交通隊、金門監理站、港務處、消保官及租賃業者等單位召開研商會議，聽取微型電動二輪車使用調查成果，作為未來優化管理政策及配套措施的重要參考。

調查指出，旅客選擇微型電動二輪車，主要看重機動性高、景點移動方便及租金較為實惠等優勢，多數受訪者對金門整體騎乘環境給予正面評價。不過，也有旅客反映，希望提升車輛續航力、增加置物空間及附加設備，同時加強車輛清潔維護，並增設景點停車空間、垃圾桶等公共設施，以及提供更便利的接駁與租車服務。

金門大學研究團隊根據調查結果提出7項建議，包括建立租車前交通安全教育及測驗機制、規劃親子旅遊替代運具、建構景點接駁及交通串聯網絡、加強旅客交通規則認知、建立優良租車業者認證制度、改善景點交通導引與環境設施，以及降低觀光活動對居民生活的衝擊。

警察局交通隊則指出，近年陸客騎乘微型電動二輪車人數持續增加，相關事故及違規案件多與不熟悉台灣交通規則有關，常見違規樣態包括未戴安全帽、雙載、闖紅燈、違規停車，以及不依規定使用圓環等。未來除持續加強取締，也將同步擴大交通安全宣導，提升整體用路安全。

縣府表示，微型電動二輪車管理涉及工程改善、教育宣導及執法等面向，屬跨部門整合工作；未來將參考研究成果，研議要求業者落實租車前安全教育、更新宣導影片與QR Code教材，甚至導入簡易測驗制度，同時優化景點接駁及交通串聯系統，並持續推動微型電動二輪車租賃管理自治條例及相關配套措施，盼在觀光發展、交通安全與居民生活品質之間取得平衡，共同打造安全友善的旅遊環境。

金門縣政府昨日邀集金門大學研究團隊、警察局交通隊、金門監理站及租賃業者等單位召開研商會議，聽取微型電動二輪車使用調查成果，作為未來優化管理政策及配套措施的重要參考。圖／縣府提供
金門縣政府昨日邀集金門大學研究團隊、警察局交通隊、金門監理站及租賃業者等單位召開研商會議，聽取微型電動二輪車使用調查成果，作為未來優化管理政策及配套措施的重要參考。圖／縣府提供

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