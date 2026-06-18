學者憂金門湖下工程傷鱟棲地　八河分署：定期監測

金門湖下海堤將進行調適工程，學者認為恐影響「活化石」三棘鱟棲地，盼工程減少對環境影響。八河分署表示，工程均有生態檢核，團隊也會定期監測，盼兼顧生態與地方發展。

「金門縣湖下海堤調適工程」由經濟部水利署第八河川分署委託金門縣政府代辦；依金門縣工務處提供資訊，工程範圍為湖下蚵管哨至金門大橋段，將進行堤前培厚（土砂回填及拋填塊石），以及堤頂空間與休憩設施改善等。

曾受海保署委託調查台灣三棘鱟族群、中山大學海洋事務研究所教授張懿告訴中央社，金門浯江溪到湖下一帶曾是天然沙灘，也是鱟重要棲地，後來蓋了自行車道與金門大橋，鱟棲地破碎化，部分區域泥沙比例改變也讓鱟無法棲息。

張懿說，此次工程範圍海堤，已經過一段時間在堤下形成沙灘並逐漸穩定，可能有助成鱟上岸產卵，但沙灘下泥灘海草面積與稚鱟分布仍然受到影響。此次工程如包含拋填塊石這種工法，石塊會形成渦流，再改變泥沙比例，導致對環境敏感的稚鱟可能無法存活。

張懿表示，建議工程減少對自然海岸地形地貌改變程度，如工程可在既有水泥構造物上進行，避免再改變海岸環境，「海岸管理法開宗明義提到要確保自然海岸零損失，我們的工程就應該考慮這點」。

金門潮間帶學會理事長、長年觀察鱟族群的洪清漳指出，蓋金門大橋後，湖下海堤積沙嚴重，鱟棲地受影響數量已經減少，而海岸工程影響非單點，海流變化難以預測，湖下旁雄獅堡、南門海仍有許多鱟，此次工程一定會對該區棲地有影響。

第八河川分署長郭建宏接受中央社採訪表示，湖下海堤是混凝土三面光單調型式，考量其年代久遠，基腳及部分混凝土保護工下陷變形亟需加強，工程主要改善堤身結構安全，再以附近海岸積沙培厚堤身，減緩海堤坡度及增加親水空間，並加拋塊石保護避免海浪侵蝕。

就工程對鱟棲地影響，郭建宏說，鱟是金門重要生態指標，工程規劃、測設時已進行生態檢核，調查到該地鱟數量較為零星。此次工法使用石塊是考量到其生態自然具孔隙性，有利生態多樣性，回填土方也取材現場自然材料，對鱟在內生物生存空間應更友善。

他也說，工程對海岸不可能全無影響，但分署長期監測金門海岸，相關工程都充分調查規劃與評估，風險均可控。本案已依工程會規定有生態檢核團隊定期監測，分署會和金門縣政府注意施工對鱟棲地影響，盼盡最大努力兼顧生態與地方發展。

郭建宏指出，後續定期會議及工程督導，會請專家學者再給指導建議，「地方上有任何意見，我們都願意虛心檢討及納入評估」。