屏東海生館能搭船？暑假最令人意想不到的打卡旅遊景點

提到搭船，多數人想到的是港口、看天氣、擔心風浪，但你曾想過在海生館裡能不用顧慮太多，安心搭船嗎？屏東海生館6月18日推出全新體驗活動「零距離海上漫遊」，並開放民眾報名7月1日起的場次。活動突破傳統參觀模式，帶遊客登上小船，航行在珊瑚王國館海底隧道正上方，以前所未有的角度近距離感受海洋的魅力，打造全台少見的博物館乘船體驗。

搭乘無動力小船緩緩前行，從水面視角觀察各式海洋生物悠游其中，當船身倒映在水面、魚群在四周聚集穿梭、海底隧道在腳下延伸、陽光灑落水面映照出波光粼粼的景象，彷彿置身海洋秘境之中，讓喜愛拍照打卡的民眾能拍出別人沒有的海生館回憶，情侶、好友也能記錄下不同於一般旅遊景點的浪漫氛圍。當朋友看見你的社群動態，並詢問在哪搭船時，就能笑著回答：「屏東海生館」，讓民眾從踏上船，延續到活動結束後的每個瞬間，都是值得分享、意想不到的時刻。

對親子家庭而言，「零距離海上漫遊」可能是孩子人生第一次的搭船體驗，更是一場讓爸媽安心、孩子放心，全家人共同參與的海洋冒險。孩子們坐上小船後，在充滿驚喜的過程中激發對海洋的好奇心，讓孩子在探索中學習。從登船、觀察到分享發現，每一個環節都成為親子共同參與、共同記憶的珍貴時刻，讓海洋教育不再只是課本知識，而是真實生動的感受。（須滿6歲（含）以上，且未滿12歲兒童須由1位年滿18歲成人購票陪同參與。）

除了搭船體驗外，活動也帶領民眾認識海生館背後的飼育與照護工作，探索海洋生物之間精妙且緊密的生命連結。透過兼具知識性與沉浸感的設計，讓民眾不只是看見海洋，更以寓教於樂的方式，讓遊客在理解海洋保育的重要性。

屏東海生館表示，近年持續打造多元體驗活動推動海洋教育，希望民眾不只是參觀海洋，更能真正走進海洋，拉近民眾與海洋間的距離。全新推出的「零距離海上漫遊」6月18日正式開放報名7月1日起的場次，邀請民眾一起登上小船，近距離觀察魚類巡游、環繞與覓食行為，體驗過去從未開放的特殊視角，展開一場難忘的海洋冒險。這種結合海洋展示與乘船探索的特殊活動，不僅讓民眾看見海洋的另一面，更創造出有別於一般水族館參觀的沉浸式感受。