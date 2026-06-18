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鳳山赤山龍目井「午時水」明天登場 700份平安御守可領取
鳳山「赤山龍目井」端午節取「午時水」的習俗流傳300年，明天又將到來。高市議員林智鴻今年與鳳山區三位里長聯名推出700份「平安添財」御守，今早在文衡殿舉行過爐祈福儀式，明天將免費贈送給取午時水的民眾。
林智鴻辦公室指出，去年首度推出平安御守大受歡迎，今年再度會同鳳山區文英里長鄭鴻章、文德里長謝智華及文山里黃惠玲聯名，擴大推出700份御守。三位里長歡迎大家明天扶老攜幼，利用端午節到龍目井取午時水。
赤山文衡殿董事長楊世忠表示，御守今天已經經過過爐祈福及神明加持，若明天再搭配一年一度、相傳能趨吉避凶的午時水，在「神助攻」下，盼所有信眾都能在丙午馬年的下半場一舉成功、一路長紅。
林智鴻說，赤山龍目井午時水歷史約有300年之久，向來是地方鄉親積極參與的節慶盛事，十分具有列入「無形文化資產」的潛力，應評估納入相關範疇並予積極鼓勵。此外，除赤山龍目井午時水之外，另有在地特產「赤山粿」，盼結合赤山在地信仰、文化與社區營造，未來進一步打造專屬於赤山，營造赤山地區有特色的端午活動。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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