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解決假日車潮爆滿狀況 高雄澄清湖、果嶺公園新增263席停車格

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
為改善果嶺公園和澄清湖風景區周邊假日停車需求，高雄市府在澄清湖園區內新增「澄清湖後門停車場」及「澄清湖迷宮花園停車場」2處停車場，合計263席汽車停車位。圖／高雄市交通局提供
為改善果嶺公園和澄清湖風景區周邊假日停車需求，高雄市府在澄清湖園區內新增「澄清湖後門停車場」及「澄清湖迷宮花園停車場」2處停車場，合計263席汽車停車位。圖／高雄市交通局提供

高雄果嶺自然公園及澄清湖風景區在假日及連續假期吸引大量遊客，周邊車流集中於球場路、松藝路及圓山路一帶，為改善果嶺公園和澄清湖風景區周邊假日停車需求，高雄市府在澄清湖園區內新增「澄清湖後門停車場」及「澄清湖迷宮花園停車場」2處停車場，合計263席汽車停車位，即日起開放。

交通局盤點澄清湖園區內可利用空間，闢建二場停車場，一則可支援果嶺自然公園，另則亦提供澄清湖停車供給，以紓解停車需求。其中澄清湖後門停車場，由工務局道工處採透水紙模鋪面工法，兼顧停車使用及基地排水需求，提供92格汽車格位；而澄清湖迷宮花園停車場係交通局利用迷宮花園閒置區域，提供171汽車格位。

交通局表示，兩場停車場合計新增263席汽車停車空間，加上原澄清湖284格汽車停車位，合計達547格，場內均設有人行通道銜接至松藝路，民眾停車後，澄清湖後門停車場可透過松藝八德南路路口，迷宮花園停車場可透過松藝路於10號池行人號誌安全穿越道路，前往果嶺自然公園，將可有效分散果嶺自然公園周邊假日車流，減少車輛於周邊道路繞行。

交通局提醒，澄清湖後門停車場及澄清湖迷宮花園停車場營運時間配合澄清湖園區開放時間，收費標準比照澄清湖園區既有停車收費規定辦理。民眾前往果嶺自然公園及澄清湖園區遊憩時，可多加利用新闢停車場，並依現場標誌及標線引導停放車輛。

為改善果嶺公園和澄清湖風景區周邊假日停車需求，高雄市府在澄清湖園區內新增「澄清湖後門停車場」及「澄清湖迷宮花園停車場」2處停車場，合計263席汽車停車位。記者宋原彰／攝影
為改善果嶺公園和澄清湖風景區周邊假日停車需求，高雄市府在澄清湖園區內新增「澄清湖後門停車場」及「澄清湖迷宮花園停車場」2處停車場，合計263席汽車停車位。記者宋原彰／攝影

澄清湖 車潮 高雄

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