高雄果嶺自然公園假日車多　澄清湖周邊增263停車位

高雄果嶺自然公園開園後成為熱門景點，隨之帶動澄清湖風景區停車需求。高雄市交通局表示，澄清湖後門及澄清湖迷宮花園等2處停車場已完工開放，共新增263格汽車停車位。

交通局今天發布新聞稿表示，為改善高雄果嶺自然公園及澄清湖風景區周邊假日停車需求，已在澄清湖園區內增設「澄清湖後門停車場」及「澄清湖迷宮花園停車場」，2處分別有92格、171格停車位。

交通局表示，果嶺自然公園及澄清湖風景區假日都有大量遊客，周邊車流集中於球場路、松藝路及圓山路一帶；為紓解周邊停車需求，市府盤點澄清湖園區內可利用空間，闢建2處停車場。

交通局指出，新增的263格停車格，加上原澄清湖284格汽車停車位，場內均設有人行通道銜接至松藝路，民眾停車後，澄清湖後門停車場可透過松藝八德南路路口，迷宮花園停車場可透過松藝路於10號池行人號誌安全穿越道路，前往果嶺自然公園。

交通局提醒，新增的2處停車場營運時間配合澄清湖園區開放時間，收費標準比照澄清湖園區既有停車收費規定辦理。民眾可多加利用新闢停車場，並依現場標誌及標線引導停放車輛。