離島婦人膽囊炎病痛難耐　澎湖海巡救援送醫

澎湖縣望安鄉76歲婦人昨天深夜膽囊炎發作，澎湖海巡隊獲報後，通報在海上執勤的巡防艇前往救援護送至馬公，交由救護車送往三總澎湖分院就醫。

海巡署金馬澎分署第十三巡防區表示，昨晚10時許接獲望安鄉衛生所通報，一名76歲婦人因膽囊炎急需後送就醫，立即通報澎湖海巡隊由線上執勤的巡防艇前往救援後送，並同步通報第七岸巡隊馬公安檢所及消防局配合協處。

澎湖海巡艇昨天晚間近11時許在望安潭門港將病患接駁上艇，隨即以最高航速在深夜11時22分返抵馬公港，將病患交由澎湖消防局救護車送往三總澎湖分院就醫。

海巡署金馬澎分署表示，離島醫療資源不足，對於離島居民的生命安全與醫療權益，均秉持「時間即生命，速度即希望」，呼籲民眾如有需要協助情事，可撥打海巡署服務專線118，或透過當地衛生所評估後通報，海巡署將於第一時間獲報後立即派員應處。