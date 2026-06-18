月底通車！高雄九如橋工程收尾 鄰近河西路路燈壞2周

橫跨愛河的九如橋二○二三年以四點七億元啟動重建，工程歷時三年，預計本月底通車，日前因橋體兩端施作道路抬升作業，河西路、同盟路段封路引發地方不滿，近日更有民眾發現河西路部分路段因橋體工程導致路燈毀損不亮，長達兩周夜晚漆黑一片，公園處回應將盡速搶修。

九如橋為三民區、鼓山區通勤要道，當地無不期待工程如期如質完成，不過收尾階段，民眾發現河西路多盞路燈因工程毀損，夜晚漆黑，影響駕駛和行人安全。鼓山區龍水里長初學霖指民眾抱怨，當地兩周沒有照明，結果橋梁施工單位新工處與路燈管理單位公園管理處互踢皮球。公園處回應，已接獲通報，將盡速派員檢修查明原因。

九如橋整體進度達八成，但工程施作近三年，民眾表示通勤不便，當地商家、市場生意也一落千丈，議員簡煥宗表示，九如橋是中央和地方合作的重大建設，完工後能銜接東西兩側交通網絡，串連綠園道、台鐵美術館站、鼓山車站及輕軌Ｃ18鼓山站，對交通、生活商圈會有大助益，應如期通車。