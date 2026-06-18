雨季也能安心收成！屏東青農溫室 守住九如香瓜、馬卡龍西瓜

近日連綿雨勢造成農作物損失慘重，但屏東縣九如鄉青農張銘峰十年前申請補助設置的加強型簡易溫室，挺過颱風，現正收成馬卡龍小西瓜及「翠妞」、「嘉玉」兩種品種美濃瓜，宅配外，本周也將上架九如鄉農會超市，消費者多一個美味選擇。

農業處表示，因應天候變遷，農業生產環境韌性升級確有必要。農糧署針對結構加強型及智慧化農業設施仍持續補助，符合條件的農友可踴躍申請，縣府也會向中央反映造價成本，爭取更符合市場行情的補助基準。農友可善用農業專案貸款分攤現金壓力。

九如鄉過去有「香瓜故鄉」美名，隨農業型態改變，香瓜逐漸沒落，青農張銘峰十年前向當時的農委會申請補助建置加強型簡易溫室，投入栽培馬卡龍小西瓜及翠妞、嘉玉兩種美濃瓜，重現地方特色作物。溫室挺過山陀兒等颱風考驗，展現防災韌性。

他的溫室冬季種小番茄，今年夏季空檔首次種小西瓜、美濃瓜。十年前他返鄉務農，從零開始摸索，在農會、農改場輔導下慢慢找到方向。溫室導入生物防治，搭配精油與黃色黏紙管理病蟲害，農藥減半。成本雖高，但病害少、品質穩，也較不受天候影響。

「外面下大雨，裡面照樣採收」九如農會總幹事龔泰文說，每逢夏季雨季，九如農民大多「放暑假」，但溫室設施讓農民在雨季仍可穩定生產高品質作物，不過簡易溫室造價從十年前一分地一二○萬元至一八○萬元，增加到兩百萬元至二五○萬元，農友申請要跑七個審查單位，建議檢討。