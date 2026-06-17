快訊

LINE免費貼圖6款！端午諧音哏必用 小小兵貼圖爽用到年底

台中悍女再大鬧台中地院 囂張嗆喊：我打全世界律師巴掌

外遇兔來了！壽司郎×西村優志「3款餐點＋19款周邊」5大角色可愛現身

聽新聞
0:00 / 0:00

換口好牙改變人生！屏縣近5000名長者換假牙 滿意度近百分百

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣政府推動口腔保健政策，其中「中低收入老人補助裝置假牙」有近5000名長者，透過假牙補助重拾咀嚼功能，滿意度超過98%。圖／縣府提供
屏東縣政府推動口腔保健政策，其中「中低收入老人補助裝置假牙」有近5000名長者，透過假牙補助重拾咀嚼功能，滿意度超過98%。圖／縣府提供

屏東縣政府推動口腔保健政策，透過假牙補助、偏鄉醫療服務、到宅牙科照護及預防保健教育等多元措施，打造完整口腔照護網絡，其中「中低收入老人補助裝置假牙」有近5000名長者，透過假牙補助重拾咀嚼功能，滿意度超過98%。

115年度縣府編列1050萬元辦理「中低收入老人補助裝置假牙實施計畫」，凡設籍屏東縣、符合低收入戶、中低收入老人生活津貼或身心障礙生活補助資格的65歲以上長者，及55歲以上原住民申請補助，經牙醫師專業評估有裝置需求者即可提出申請。

縣府也與醫療院所與牙醫團體合作，建構涵蓋全縣的口腔照護服務網絡，共59家合約醫療院所及7處醫療站，讓山區、原鄉及沿海地區長者都能就近獲得專業牙科服務，至今已有4784名長者透過假牙補助重拾咀嚼功能，整體滿意度超過98%。

來義鄉家和牙醫診所主治醫師徐志宏身為原住民醫師，返鄉服務不僅提升原鄉醫療可近性，也能回饋部落。他常以母語向長輩解說治療內容，拉近醫病距離，讓長者更願意接受口腔照護服務。

70歲的黃姓阿嬤過去因牙周病造成牙齦萎縮與嚴重缺牙，長年只能依靠稀飯與軟質食物維生，體重與健康狀況持續下滑。接受假牙補助後現在終於能正常吃飯，「連芭樂和滷肉都吃得動了！」因胃口變好，精神與氣色也明顯改善。

來義鄉73歲的阿麗，因長期缺牙導致說話缺乏自信，減少參與部落活動。裝設假牙後，不但恢復正常飲食，更找回笑容與自信，願意走出家門與鄰里互動，也「找回以前愛笑的自己。」

<a href='/search/tagging/2/屏東縣政府' rel='屏東縣政府' data-rel='/2/141230' class='tag'><strong>屏東縣政府</strong></a>推動口腔保健政策，其中「中低收入老人補助裝置假牙」有近5000名長者，透過假牙補助重拾咀嚼功能，滿意度超過98%。圖／縣府提供
屏東縣政府推動口腔保健政策，其中「中低收入老人補助裝置假牙」有近5000名長者，透過假牙補助重拾咀嚼功能，滿意度超過98%。圖／縣府提供

假牙 屏東 屏東縣政府

延伸閱讀

蘇澳攜手蘇榮成立「健康學苑」 公所啟動重陽敬老金加碼、假牙補助

成為長輩的類家人 屏東倡導關懷服務讓需求被看見

「雙老囚居」3年僅申請30多件附掛式升降椅 北市研議調高補助

創校首見！全台7名公費醫學生 北港高中一次3人上榜

相關新聞

端午3天連假...台南警分析將湧返鄉、出遊及賦歸車潮 籲規畫替代路線

端午節連續三天假期將至，台南市預估將吸引大量返鄉與出遊人潮，警察局依據連假交通疏導經驗，彙整重要路段交通熱點與疏導規劃，提醒用路人提前規劃相關行程，避免壅塞；預計本月18日國道將出現返鄉車潮，19、20日觀光景點將湧現出遊車潮，21日則有賦歸車潮。

苗栗敬老卡擴大至農會消費1年需1億元 鍾東錦評估財源沒有問題

苗栗縣敬老愛心卡下個月擴大使用在農會消費，每個月100點（元）額度消費，1年約需1億元，鼓勵長輩走出家裡，創造農會及農民收入等經濟效益，縣長鍾東錦認為縣府稅收一年成長3至4億元，對縣府預算及財源不會發生問題。

沈伯洋選台北市長 戴錫欽轟：大罷免製造仇恨號召最力不就是黑熊？

台北市議長、國民黨北市黨部主委戴錫欽上午接受黃光芹「中午來開匯」節目專訪，針對沈伯洋參選台北市長，他指出，賴清德總統的執政，大家最記憶猶新的就是去年的大罷免，現在沈伯洋要來選市長，大罷免首謀除了柯總召跟賴總統之外，誰號召最力？不就是「黑熊」嗎？

花蓮最消暑「知卡宣玩水趣」7月登場 開幕送200支水槍

花蓮夏天最消暑的活動「知卡宣玩水趣」將於7月4日登場，規畫4大主題日，結合戲水設施、親子互動等，開幕當天以「水果精靈大作戰」為主題，闖關集點可兌換小禮物，當天還將限量免費贈送200支水槍，讓大人小朋友玩個過癮。

愛留宜蘭！陽明交大醫院設四葉草牆致敬50器捐英雄、助28人換腎重生

國立陽明交大醫院自民國93年至今，已陪伴協助50位大愛捐贈者在宜蘭完成器捐遺願，自106年起，移植團隊在地成功完成28例腎臟移植手術，陪伴病友重拾健康。院方感謝這份隱形大愛，在一樓大廳設置「四葉草點燈感恩牆」，今天舉辦器捐宣導暨感恩音樂會，藉由樂音向器捐英雄與家屬致敬。

苦等20年嘉義眷村生活文化館動土 95歲老榮眷感動喊：終於盼到了

歷經20年漫長等待，嘉義市眷村保存工作邁出重要一步。位於原建國二村基地的「眷村生活文化館」上午舉行動土祈福典禮，宣告館舍施工，預計今年底陸續完工啟用。對許多曾在眷村成長的居民而言，這不僅是一項文化建設，更是承載無數人生記憶與時代故事的重要里程碑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。