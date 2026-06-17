換口好牙改變人生！屏縣近5000名長者換假牙 滿意度近百分百

屏東縣政府推動口腔保健政策，透過假牙補助、偏鄉醫療服務、到宅牙科照護及預防保健教育等多元措施，打造完整口腔照護網絡，其中「中低收入老人補助裝置假牙」有近5000名長者，透過假牙補助重拾咀嚼功能，滿意度超過98%。

115年度縣府編列1050萬元辦理「中低收入老人補助裝置假牙實施計畫」，凡設籍屏東縣、符合低收入戶、中低收入老人生活津貼或身心障礙生活補助資格的65歲以上長者，及55歲以上原住民申請補助，經牙醫師專業評估有裝置需求者即可提出申請。

縣府也與醫療院所與牙醫團體合作，建構涵蓋全縣的口腔照護服務網絡，共59家合約醫療院所及7處醫療站，讓山區、原鄉及沿海地區長者都能就近獲得專業牙科服務，至今已有4784名長者透過假牙補助重拾咀嚼功能，整體滿意度超過98%。

來義鄉家和牙醫診所主治醫師徐志宏身為原住民醫師，返鄉服務不僅提升原鄉醫療可近性，也能回饋部落。他常以母語向長輩解說治療內容，拉近醫病距離，讓長者更願意接受口腔照護服務。

70歲的黃姓阿嬤過去因牙周病造成牙齦萎縮與嚴重缺牙，長年只能依靠稀飯與軟質食物維生，體重與健康狀況持續下滑。接受假牙補助後現在終於能正常吃飯，「連芭樂和滷肉都吃得動了！」因胃口變好，精神與氣色也明顯改善。

來義鄉73歲的阿麗，因長期缺牙導致說話缺乏自信，減少參與部落活動。裝設假牙後，不但恢復正常飲食，更找回笑容與自信，願意走出家門與鄰里互動，也「找回以前愛笑的自己。」