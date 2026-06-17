快訊

新北男持利剪搶銀行！要脅行員交付40萬 得手不到30秒就被逮

國防部：國軍將於6月下旬實施「立即備戰操演」

美國人愛吃壽司、拉麵 日本餐飲巨頭為何難插旗全美

聽新聞
0:00 / 0:00

喜憨兒基金會媒合南部113位身障青年成功就業 自力更生翻轉弱勢生命

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
喜憨兒基金會長期推動身心障礙者就業服務，去年媒合高雄市、台南市共113位心智障礙青年進入職場，邁向自力更生之路。圖／喜憨兒基金會提供
喜憨兒基金會長期推動身心障礙者就業服務，去年媒合高雄市、台南市共113位心智障礙青年進入職場，邁向自力更生之路。圖／喜憨兒基金會提供

喜憨兒社會福利基金會長期推動身心障礙者就業服務，去年媒合高雄市、台南市共113位心智障礙青年進入職場，邁向自力更生之路。其中小廷跟小靜（均化名）歷經多次努力，獲得連鎖餐飲業涓豆腐與異人館的工作，成為具生產力的社會公民，基金會感謝2間企業願意提供友善、包容的工作環境，讓心智障礙者有機會發揮所長、穩定就業。

小廷來自單親家庭，父親獨力扶養他與弟弟，他一直希望能穩定工作自立生活，過去曾因壓力及適應問題多次離職，直到透過支持性就業服務，進入涓豆腐擔任洗滌人員，透過工作拆解、節奏調整，逐步建立信心。涓豆腐表示，身心障礙者和就業弱勢者都有屬於自己的能力與價值，透過包容、理解與耐心陪伴，協助員工逐步適應工作節奏，建立自信與成就感。

25歲的小靜個性安靜內向，不擅與人互動，在支持性就業服務媒合下，進入異人館擔任內場人員，剛開始曾感到緊張不安，透過就服員支持、輔具協助及夥伴耐心指導，現已能穩定完成工作；業者表示，小靜雖然在理解與反應速度上需較多時間，但只要給予明確指示與適當練習，便能穩定完成工作，店內透過固定工作環境及明確流程，提升安全感與工作信心。

喜憨兒基金會表示，透過系統化職業重建服務、職業輔導評量，和就業前準備與職涯探索，去年在雙北、桃竹、台南以和高雄成功協助898位心智障礙青年進入職場，其中支持性就業人數達到293人，「支持性就業不只是媒合工作，更重視陪伴與適應歷程，協助身心障礙者依個人能力與需求，找到適合的職場位置」。這項服務也有賴於高雄市政府勞工局的政策支持與資源挹注，透過公私協力，才能為身障朋友鋪平這條就業路。

喜憨兒基金會長期推動身心障礙者就業服務，去年媒合高雄市、台南市共113位心智障礙青年進入職場，邁向自力更生之路。圖／喜憨兒基金會提供
喜憨兒基金會長期推動身心障礙者就業服務，去年媒合高雄市、台南市共113位心智障礙青年進入職場，邁向自力更生之路。圖／喜憨兒基金會提供

喜憨兒 壓力 高雄市

延伸閱讀

勞動部支援青年就業計畫 超過1.2萬人參與

momo富邦媒實習計畫起跑 統計產學合作十年、逾五成實習生轉正

民團籲家事移工納入長照體系 衛福部：牽涉層面廣須審慎評估

國立二林工商「柑媽」得獎了！不忘教育初心黃秋柑入選杏壇芬芳錄

相關新聞

首都客運進軍桃園 張善政宣布：中壢平鎮「南環線」9月通車

桃園市政府近年持續設法改善公車品質，市長張善政今天在市政會議宣布，市區公車「新桃園幹線」路線之一的「南環線」，經公開評選由首都客運取得籌備經營權，預計今年9月正式營運，民眾刷市民卡可免費搭乘。

採收前遇暴雨彰化花生大發芽 王惠美喊中央救農民

連日下雨，彰化今天終於放晴，但目前大城鄉正值採收期，連日降雨已超出作物可承受範圍，成熟花生長時間浸泡於高含水量土壤中，陸續出現植株腐爛、果實發芽等情形，還有沿海地區甘藷（地瓜）也受損，彰化縣府籲中央及早核定災害補助啟動救助。

原博館當年被高雄搶走 新北將在大柑園打造原住民族文化園區

原定落腳新北市三鶯新生地的原住民族博物館，在前總統蔡英文上任後遷至高雄。新北市原民局長林瑋茜Siku Yaway今天在市政會議專案報告指出，新北市以文化平權為核心，全面升級原住民族文化場域建設，其中將在樹林區大柑園都市計畫區打造「新北市原住民族文化區」，已展開規畫，打造北台灣都會多元型原住民族文化據點。

台南國際龍舟錦標賽今晚台南運河開幕 安平警公布交管措施

2026台南市國際龍舟錦標賽今天起至6月21日在台南運河（安平區安億橋至承天橋段）舉行，今晚開幕邀請知名藝文團隊帶來結合運河水域的大型戶外火舞演出，轄區第四警分局預期將湧入大量觀賞人車潮，今說明交通管制路段與建議的停車地點，以確保用路人交通順暢。

端午節垃圾怎麼倒？彰化縣環保局公告各公所清運時程

端午節3天連假，彰化縣環保局公告26鄉鎮垃圾清運方式，19日端午節當天，彰化市、北斗鎮、溪州鄉及竹塘鄉沿線停收，其餘鄉鎮市定點停收或正常收運。

空拍見證城市蛻變 嘉義鐵路高架化主體成形完工通車期曝

嘉義市重大交通建設「嘉義鐵路高架化計畫」持續推進，從空中俯瞰，高架橋梁主體已大致成形，綿延穿越市區的高架軌道輪廓清晰可見，展現現代化城市新風貌。鐵道局中部分局統計，截至上月底，整體工程預定進度60.06%，實際進度60.08%，符合預期，目標2029年底完工通車。攝影家黃威雄空拍嘉義市鐵路高架化，空中俯瞰工程主體架構已大致成形，壯觀現代化城市巷，貼臉書社群，網友大讚現代化城市新風貌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。