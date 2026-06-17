喜憨兒基金會媒合南部113位身障青年成功就業 自力更生翻轉弱勢生命

喜憨兒社會福利基金會長期推動身心障礙者就業服務，去年媒合高雄市、台南市共113位心智障礙青年進入職場，邁向自力更生之路。其中小廷跟小靜（均化名）歷經多次努力，獲得連鎖餐飲業涓豆腐與異人館的工作，成為具生產力的社會公民，基金會感謝2間企業願意提供友善、包容的工作環境，讓心智障礙者有機會發揮所長、穩定就業。

小廷來自單親家庭，父親獨力扶養他與弟弟，他一直希望能穩定工作自立生活，過去曾因壓力及適應問題多次離職，直到透過支持性就業服務，進入涓豆腐擔任洗滌人員，透過工作拆解、節奏調整，逐步建立信心。涓豆腐表示，身心障礙者和就業弱勢者都有屬於自己的能力與價值，透過包容、理解與耐心陪伴，協助員工逐步適應工作節奏，建立自信與成就感。

25歲的小靜個性安靜內向，不擅與人互動，在支持性就業服務媒合下，進入異人館擔任內場人員，剛開始曾感到緊張不安，透過就服員支持、輔具協助及夥伴耐心指導，現已能穩定完成工作；業者表示，小靜雖然在理解與反應速度上需較多時間，但只要給予明確指示與適當練習，便能穩定完成工作，店內透過固定工作環境及明確流程，提升安全感與工作信心。

喜憨兒基金會表示，透過系統化職業重建服務、職業輔導評量，和就業前準備與職涯探索，去年在雙北、桃竹、台南以和高雄成功協助898位心智障礙青年進入職場，其中支持性就業人數達到293人，「支持性就業不只是媒合工作，更重視陪伴與適應歷程，協助身心障礙者依個人能力與需求，找到適合的職場位置」。這項服務也有賴於高雄市政府勞工局的政策支持與資源挹注，透過公私協力，才能為身障朋友鋪平這條就業路。