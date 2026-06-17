影／外面下大雨、裡面忙採瓜 九如青農溫室瓜果雨季照樣甜
近日雨勢一波接一波，農損災情慘。屏東縣九如鄉青農張銘峰10年前申請當時農委會補助設置加強型簡易溫室，挺過颱風，現今溫室內正收成馬卡龍小西瓜、美濃瓜「翠妞」、「嘉玉」，宅配銷售外，本周起也上架九如鄉農會超市，消費者多個選擇，享受美味瓜果。
九如鄉農會總幹事龔泰文說，青農張銘峰栽培馬卡龍小西瓜，翠妞、嘉玉兩種美濃瓜，採安全管理方式生產。九如鄉過去有「香瓜故鄉」美名，但隨農業型態改變、水稻輪作消失，傳統香瓜漸沒落，幾近絕跡。近年看到青農重新投入瓜果栽培，結合設施農業，提升品質，讓地方特色作物重現，為九如農業注入新活力。
龔泰文說，張銘峰使用加強型簡易溫室是10年前時任農委會主委曹啟鴻任內推出補助設施，歷經多年風雨、挺過山陀兒等颱風考驗，主體結構完整，僅需更換老化塑膠布即可繼續使用，展現防災韌性。
青農張銘峰說，他的溫室面積約一分半，冬季種小番茄，今年夏季空檔首次種植小西瓜、美濃瓜。加上另外5分地種檸檬。10年前他返鄉務農，坦言「含著淚慢慢做」，從零開始摸索，在農會、農改場輔導下慢慢找到方向。
張銘峰的溫室內導入生物防治，菸盲椿象防治銀葉粉蝨等害蟲，再搭配精油與黃色黏紙病蟲害管理，農藥減半。溫室雖然投資成本高，但病蟲害較少、品質穩定，也較不受天候影響，缺點是夏天很熱，氣溫高達4、50度，要善用循環、通風，下雨雖不用擔心，但仍要注意排水。
張銘峰說，這次採收馬卡龍小西瓜果皮薄、多汁香甜；翠妞美濃瓜甜度可達12度以上；嘉玉甜度可達14度以上，深受消費者喜愛，產期到6月底。
「外面下大雨，裡面照樣採收。」龔泰文說，每逢夏季雨季，九如農民大多「放暑假」，等天候穩定。溫室設施讓農民在雨季仍可穩定生產高品質作物，提高收益，讓農業具備面對極端氣候韌性。
龔泰文坦言，設施農業面臨最大問題成本過高，10年前一分地加強型簡易溫室約需120萬元至180萬元，如今同樣規模增加到200萬元至250萬元以上，農民投資門檻大幅提高，過去針對簡易溫室補助也取消。設施農業不僅能抗風、防豪雨，也有利病蟲害管理與減少農藥，建議重新檢討相關補助政策，農民申請農業設施許可要跑7個單位審查，流程繁瑣冗長，盼能簡化行政程序。
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