高鐵延伸屏東設六塊厝 議員憂運量 周春米：產業聚落成形成屏東新都心

高鐵延伸屏東計畫進入二階環評，若進展順利，將於2028年送交行政院核定，預計工期約11年，目標2039年完工通車。屏東縣議員黃明賢16日議會總質詢說，高鐵屏東車站設六塊厝，對南北長達112公里屏東縣，受惠區域有限，若缺乏完整配套，恐淪「蚊子車站」。縣長周春米強調，高鐵攸關屏東產業與城市發展是百年重大建設，周邊產業聚落成形，打造屏東新都心。

黃明賢表示，高鐵屏東站確定設在六塊厝後，屏東市民約45分鐘可搭高鐵抵達高雄，但對屏北、屏中及屏南地區而言，交通優勢並不明顯。未來民眾是否願意來六塊厝站搭高鐵，值得深思，尤其高鐵末端站班次恐難如都會區密集，若運量不足，恐影響車站營運效益。

黃明賢提到，高鐵延伸屏東採高雄方案，憂心會不會重蹈左營方案覆轍，高鐵延伸屏東自2014年起推動，歷經左營案與高雄案轉折，至今已12年，如今二階環評中，他建議，期間內從台鐵優化轉乘，雙軌並進。

周春米說，他也與議員一樣擔心進度太慢，希望中央能加快腳步，二階環評預計明年完成，後續仍須歷經工程發包等程序，持續向中央爭取縮短期程。

對於六塊厝站未來使用率問題，周春米強調，高鐵與高屏二快不能放在同一平台來比較。「高鐵是縮短屏東與其他城市距離，高屏二快則是縮短屏東與高雄之間通勤往來」，兩者功能完全不同。

周春米表示，屏東長期面臨交通條件不足困境，高鐵進入屏東提升交通便利性，有助招商引資及產業發展。屏東近年布局屏東科技產業園區擴區、屏東科學園區、汽車產業園區等重大建設，未來與高鐵形成產業聚落效應。

周春米指出，高鐵屏東車站特定區都市計畫已發布實施，面積約300公頃，規畫包含住宅、商業、學校、棒球場等公共設施，加上鄰近科技產業園區與屏東科學園區，形成屏東市新都心，帶動產業升級。

周春米說，高鐵對屏東來說是百年建設，她身為屏東縣長，就算再怎麼困難，仍是要往前走，屏東交通條件若沒有克服的話，做更多產業升級都相對困難，她也希望快一點，建設就是建設不能馬虎，要符合相關法定程序、預算布置、專家環評等。