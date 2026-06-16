端午3天連假車多震高雄觀光景點視狀況交管

高雄市交通局今天表示，今年端午連假預期返鄉、出遊人車多，高雄市各觀光景點將依交通狀況實施交管措施，鼓山、旗津渡輪航線將實施遊客燃油機車禁登管制。

高雄市交通局今天發布新聞稿表示，今年端午連假自6月19日至21日共3天，預期返鄉、出遊人車潮多，高雄市各觀光景點包括旗津、西子灣、哈瑪星、駁二、動物園、佛光山、旗山、美濃、夢時代等，將依交通狀況實施交管措施。

交通局表示，旗山美濃地區由於熱門景點周邊道路狹窄，連假期間台28線與中山路段易發生壅塞，呼籲前往六龜、茂林地區遊客可提前從里港交流道下走替代道路，避開尖峰路段。

此外，年前剛開幕的內門野森動物學校，假日有提供旗山轉運站至野森動物學校的接駁車，民眾可由高鐵左營站、台鐵新左營站、高雄捷運左營站搭乘旗美國道10號快捷公車至旗山轉運站轉乘。

另外，交通部公路局正辦理旗山台3新旗尾橋改建工程，北側橋面封閉施工，南側橋面仍維持雙向通行；建議民眾依現場標誌改道行駛，前往旗山可提前下國10嶺口交流道改行台29，或下國10旗山端後，直行高140旗屏一路轉台3旗山橋前往。

在渡輪方面，交通局表示，連續假期期間每天上午11至晚間7時，鼓山至旗津航線將實施遊客燃油機車禁登渡輪管制，旗津居民、電動機車、自行車及執行公務性質身分則不受管制措施。

交通局呼籲，連假人車多，出門前可多利用高雄市即時交通資訊網、省道即時交通資訊網等查詢即時交通路況，並適時行駛替代道路。