快訊

63歲關之琳狀態超驚人！零濾鏡真實樣貌曝 無預警現身活動現場嗨翻

開車撞到人就跑！男辯稱「沒看到」 8旬婦倒臥血泊淋雨2小時亡

梅雨退場…端午水氣減、高溫上看34度 下周三恐有颱風變數

聽新聞
0:00 / 0:00

端午3天連假車多震高雄觀光景點視狀況交管

中央社／ 高雄16日電

高雄市交通局今天表示，今年端午連假預期返鄉、出遊人車多，高雄市各觀光景點將依交通狀況實施交管措施，鼓山、旗津渡輪航線將實施遊客燃油機車禁登管制。

高雄市交通局今天發布新聞稿表示，今年端午連假自6月19日至21日共3天，預期返鄉、出遊人車潮多，高雄市各觀光景點包括旗津、西子灣、哈瑪星、駁二、動物園、佛光山、旗山、美濃、夢時代等，將依交通狀況實施交管措施。

交通局表示，旗山美濃地區由於熱門景點周邊道路狹窄，連假期間台28線與中山路段易發生壅塞，呼籲前往六龜、茂林地區遊客可提前從里港交流道下走替代道路，避開尖峰路段。

此外，年前剛開幕的內門野森動物學校，假日有提供旗山轉運站至野森動物學校的接駁車，民眾可由高鐵左營站、台鐵新左營站、高雄捷運左營站搭乘旗美國道10號快捷公車至旗山轉運站轉乘。

另外，交通部公路局正辦理旗山台3新旗尾橋改建工程，北側橋面封閉施工，南側橋面仍維持雙向通行；建議民眾依現場標誌改道行駛，前往旗山可提前下國10嶺口交流道改行台29，或下國10旗山端後，直行高140旗屏一路轉台3旗山橋前往。

在渡輪方面，交通局表示，連續假期期間每天上午11至晚間7時，鼓山至旗津航線將實施遊客燃油機車禁登渡輪管制，旗津居民、電動機車、自行車及執行公務性質身分則不受管制措施。

交通局呼籲，連假人車多，出門前可多利用高雄市即時交通資訊網、省道即時交通資訊網等查詢即時交通路況，並適時行駛替代道路。

高雄 觀光景點 六龜

延伸閱讀

端午連假省道預計車潮湧現 易壅塞路段及時段一次看

議員怒批大貨車開進淡海新市鎮釀風險 交通局：3個月內完成評估調整

高雄降雨影響 澄清湖人行天橋吊裝施工延期

端午假期 新北路邊停車格暫停收費

相關新聞

才被重罰500萬！綠大實業火警後又爆違規 再罰90萬、移送法辦

高雄岡山本洲工業區廢棄物處理廠綠大實業日前大火，大量濃煙竄升引發空汙，遭重罰500萬元並勒令停工。環保局昨稽查再揪出違規，廠房揮發性有機物廢氣未依許可規定收集處理，今依違反空氣汙染防制法裁罰90萬元；另查出事業廢棄物申報不實及大量底渣、飛灰違規堆置等，涉違反廢棄物清理法，持續勒令停工，將依法移送法辦。

高雄捷運工程旁道路夜晚出現「1公尺天坑」 市府連夜灌漿回填修復

受梅雨鋒面影響，高雄連日下起豪雨，岡山區中山北路段，昨晚7時驚傳有路面因地基流失凹陷，行程寬度近1公尺、約1公尺的坑洞，佔據機車道一半，讓路過騎士心驚膽戰，警方獲報到場後緊急周邊擺放交通錐、橫桿警戒並設置車輛改道告示牌，全面實施交通管制與疏導，已通報權責單位捷運局儘速到場修繕，今早已全面修繕完成。

動物收容所醫療預算僅百萬 高市議員憂犬貓「選擇性送醫」

高雄兩處公立動物收容所，每年收容逾兩千隻犬貓，去年有八十六隻在所內死亡，六百六十隻經評估需後送至動物醫院救治，但高市動保處每年僅編列一六三萬元轉診醫療預算，平均每隻不到三千元，民代質疑動物醫療動輒萬元，憂心所方「選擇性送醫」，重病犬貓會被捨棄。

平均1天7件動物救援 高雄民怨：通報之後難追後續

高雄平均一天通報七件動物救援案，動保處每年編列近二千萬元經費，委託卅五名專業人員負責救援，但許多民眾抱怨通報後無法獲知處理進度及獲救情形，導致對救援信任度大減，甚至不願通報；民代要求動保處比照消防局，建立「動物救援即時公告系統」，增加行政透明度。動保處說，已進行網站優化作業。

屏東棒球場拚明年完工 爭取職棒落腳

中華職棒創熱潮，屏東縣政府正於高鐵屏東特定區興建屏東國際棒球場，預計明年底完工，議員昨質詢指縣府現每年投入城市棒球隊約三、四千萬元，未來加上棒球場營運，恐成財務大洞，高鐵抵達屏東前需要配套措施。縣府表示，已接洽爭取職棒球團進駐。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。