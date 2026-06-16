締盟20週年 前八王子市長高市圖演講見證台日情誼

高雄市與日本東京都八王子市締結友好交流協定邁入20週年，前八王子市長、「八王子．台灣友好交流協會」理事長黑須隆一訪台，並於高市圖總館演講，分享台日情誼。

高雄市立圖書館今天發布新聞稿表示，15日邀請黑須隆一訪台，他以「回顧與高雄市交流20年－－經歷與收穫」為題發表專題演講，分享推動雙城交流的歷程與成果，也見證高雄與八王子跨越20年的深厚情誼。

活動吸引不少民眾參與，高雄市議會議長康裕成、日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史，以及民進黨立委許智傑等多位民意代表皆出席與會。

康裕成表示，高雄與八王子自2006年締盟以來，雙方在文化、教育、青年互訪與民間交流等面向成果豐碩。黑須隆一多年來持續推動雙城合作，不論在擔任市長期間，或卸任後投入民間外交，都展現對高雄深厚情誼。

奧正史指出，高雄與八王子長年維持穩定密切互動，堪稱台日地方外交典範；黑須隆一長期投入城市外交、教育合作與文化交流，不僅深化雙方人民理解，也為台日友誼奠定堅實基礎。

高市圖館長李金鴦表示，黑須隆一不僅是高雄與八王子友誼的重要推手，也是高市圖珍貴的國際夥伴；自2014年高市圖總館開館以來，八王子市及黑須隆一持續捐贈日本圖書與購書經費，共捐約200冊日本精選圖書。

高市圖表示，黑須隆一任內促成八王子市與高雄市締結友好交流協定，高雄市政府在2012年特別頒授「高雄市榮譽市民」殊榮，表彰他長期促進台日友好關係；而在卸任市長後，黑須隆一更成立八王子．台灣友好交流協會，持續以民間力量深化台日合作。

高市圖同步在總館3樓設置「八王子市與黑須隆一先生交流主題專區」，以「從TAKAO到TAKAO－－從山城到港都」為題，展出雙方歷年交流紀錄、捐贈圖書及八王子文化特色，介紹高尾山、八王子祭及地方工藝等內容，展期預計至2027年3月。