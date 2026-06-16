世界海龜日澎湖野放7隻保育海龜 風雨中返海

澎湖農漁局配合世界海龜日，今天在嵵裡海灘野放7隻保育海龜重返大海，以行動落實海洋生態保育，近30年來野放400餘隻保育海龜。

澎湖縣農漁局今天舉行野放海龜活動，由澎湖議長陳毓仁、農漁局長陳高樑、議員莊光大與嵵裡、隘門及風櫃等所國小100餘師生一起參宇野放，現場還有海洋保育類野生動物教育宣導。

澎湖縣農漁局今天野放的7隻保育類海龜，其中1隻是玳瑁，其餘6隻是綠蠵龜，分別是先前在望安救傷和因天氣、健康條件不佳等因素擱淺於岸際，經民眾送往澎湖漁業生物研究中心救護收容安置，目前身體活動狀況良好，體表傷口已癒合等康復，配合世界海龜日，海龜迫不及待的在風雨中，奮勇爬向大海遨游。

澎湖漁業生物研究中心海龜收容救護中心自民國86年成立迄今，總共收容696隻保育海龜，其中以綠蠵龜598隻最多，今天是第71次野放7隻海龜，累計野放有綠蠵龜、玳瑁、赤蠵龜、欖蠵龜與革龜等5種408隻，大都是綠蠵龜有355隻，其次是玳瑁36隻，目前中心尚有17隻在收容救護中。