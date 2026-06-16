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屏東大同高中配電設備因雨故障 搶修後已復電

中央社／ 屏東縣16日電

屏東大同高中配電設備昨天受連日大雨影響故障，學校至今天上午仍停電，校方表示，上午正常上課，經搶修後中午已復電；另外，同受影響的附近住戶則在台電搶修後，昨天已復電。

大同高中今天指出，昨天下午3時許，學校配電設備開關因連日下雨導致故障，以致學校停電，今天上午正常上課，全校共34個班級，有部分班級因課程需求及光線不足等問題，暫時移至戶外上課。

大同高中表示，經委外廠商及台電搶修，在今天中午前已完成復電並送電。

台電屏東區營業處說明，昨天下午3時許，大同配電設備開關不良致停電，附近的屏東市勝利路、蘭州街、崇安街、大同北路等一帶共1085戶停電，加派人力進行搶修隔離，住戶在20分鐘後已全部復電。

台電 屏東 停電

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