高雄捷運工程旁道路夜晚出現「1公尺天坑」 市府連夜灌漿回填修復

受梅雨鋒面影響，高雄連日下起豪雨，岡山區中山北路段，昨晚7時驚傳有路面因地基流失凹陷，行程寬度近1公尺、約1公尺的坑洞，佔據機車道一半，讓路過騎士心驚膽戰，警方獲報到場後緊急周邊擺放交通錐、橫桿警戒並設置車輛改道告示牌，全面實施交通管制與疏導，已通報權責單位捷運局儘速到場修繕，今早已全面修繕完成。

捷運局表示，因受連日大雨沖刷，導致該路段地下部分地基流失，路面產生深約1公尺之坑洞，事件發生當下並無人車行經，未造成任何人員受傷。同時調派機具及預拌混凝土車等進場展開灌漿回填作業，經過連夜觀察塌陷地點確認無異狀，並以重車測試混凝土強度後，已於今日上午9時開放通車，行經該路段或施工區域時，請務必減速慢行、密切注意路況