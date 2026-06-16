中正地下道道路灌漿 6/16午後縮減通行2小時

高雄市水利局辦理中正地下道抽水井周邊道路鋪面修補及清理作業，預計今天午後於中正地下道抽水井旁進行道路鋪面灌漿施工，往東向外側快車道將縮減通行2小時。

高雄市水利局今天新聞稿表示，昨天晚間辦理中正地下道抽水井周邊道路鋪面修補及清理作業，但受降雨影響，部分灌漿工項無法如期完成。今天將接續辦理道路鋪面灌漿作業。

水利局表示，預定今天下午1時30分至下午3時30分，於中正地下道抽水井旁進行道路鋪面灌漿施工。施工期間，中正地下道往東向（往鳳山方向）外側快車道將縮減通行，施工完成後儘速恢復正常通車。

此外，鼓山內惟市場前日昌路自民國113年颱風豪雨造成地下老舊雨水涵管脫節，經歷多次路面下陷與修補，影響周邊排水及交通安全，水利局辦理災修工程，置換老舊破損直徑1.2公尺的涵管118公尺。

水利局表示，工程自去年7月開工，已於日前完成，完工後排水更順暢，道路也重新刨鋪，提供居民、攤商及採購民眾更安全、便利的通行環境。

水利局強調，面對極端氣候及短延時強降雨挑戰，市府將持續辦理轄內排水設施巡檢、清淤及防汛整備工作，並針對易積淹水及設施老舊路段滾動檢討改善，以提升市區排水效能、強化城市防汛韌性。