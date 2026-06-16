快訊

MLB文字直播／老虎9：3領先鄧愷威敗投候選 李灝宇單場雙安+大聯盟首盜出爐

兵家綺遭批戴「圓方眼鏡」赴傅子純靈堂不莊重 親上火線反擊

剴剴遭保母虐死…生母逼情敵喝毒、全裸道歉又性侵拍片 二審判刑出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

中正地下道道路灌漿 6/16午後縮減通行2小時

中央社／ 高雄16日電

高雄市水利局辦理中正地下道抽水井周邊道路鋪面修補及清理作業，預計今天午後於中正地下道抽水井旁進行道路鋪面灌漿施工，往東向外側快車道將縮減通行2小時。

高雄市水利局今天新聞稿表示，昨天晚間辦理中正地下道抽水井周邊道路鋪面修補及清理作業，但受降雨影響，部分灌漿工項無法如期完成。今天將接續辦理道路鋪面灌漿作業。

水利局表示，預定今天下午1時30分至下午3時30分，於中正地下道抽水井旁進行道路鋪面灌漿施工。施工期間，中正地下道往東向（往鳳山方向）外側快車道將縮減通行，施工完成後儘速恢復正常通車。

此外，鼓山內惟市場前日昌路自民國113年颱風豪雨造成地下老舊雨水涵管脫節，經歷多次路面下陷與修補，影響周邊排水及交通安全，水利局辦理災修工程，置換老舊破損直徑1.2公尺的涵管118公尺。

水利局表示，工程自去年7月開工，已於日前完成，完工後排水更順暢，道路也重新刨鋪，提供居民、攤商及採購民眾更安全、便利的通行環境。

水利局強調，面對極端氣候及短延時強降雨挑戰，市府將持續辦理轄內排水設施巡檢、清淤及防汛整備工作，並針對易積淹水及設施老舊路段滾動檢討改善，以提升市區排水效能、強化城市防汛韌性。

水利局 高雄市 鳳山

延伸閱讀

台南2天內數波強降雨 36抽水站啟動防釀災

明天畢典發游泳圈？台中清水國小操場淹成泳池 雨停仍一片汪洋

新竹縣府投入近億元 翻新25校運動空間

新北「水日誌」特展開展 展現六水治理8年成果

相關新聞

動物收容所醫療預算僅百萬 高市議員憂犬貓「選擇性送醫」

高雄兩處公立動物收容所，每年收容逾兩千隻犬貓，去年有八十六隻在所內死亡，六百六十隻經評估需後送至動物醫院救治，但高市動保處每年僅編列一六三萬元轉診醫療預算，平均每隻不到三千元，民代質疑動物醫療動輒萬元，憂心所方「選擇性送醫」，重病犬貓會被捨棄。

平均1天7件動物救援 高雄民怨：通報之後難追後續

高雄平均一天通報七件動物救援案，動保處每年編列近二千萬元經費，委託卅五名專業人員負責救援，但許多民眾抱怨通報後無法獲知處理進度及獲救情形，導致對救援信任度大減，甚至不願通報；民代要求動保處比照消防局，建立「動物救援即時公告系統」，增加行政透明度。動保處說，已進行網站優化作業。

屏東棒球場拚明年完工 爭取職棒落腳

中華職棒創熱潮，屏東縣政府正於高鐵屏東特定區興建屏東國際棒球場，預計明年底完工，議員昨質詢指縣府現每年投入城市棒球隊約三、四千萬元，未來加上棒球場營運，恐成財務大洞，高鐵抵達屏東前需要配套措施。縣府表示，已接洽爭取職棒球團進駐。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。