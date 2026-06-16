成為長輩的類家人 屏東倡導關懷服務讓需求被看見

多數人提到機構照顧往往想到的是飲食起居與醫療照護，但對缺乏家屬陪伴長輩而言，需要的是有人願意傾聽與關心。屏東縣政府從2018年起推動「倡導關懷服務」，培訓倡導關懷人定期進入老人福利機構訪視陪伴長者，讓長輩不只是被照顧。屏東縣45名倡導關懷人投入服務，陪伴逾百名機構長者，逐步建構高齡照顧支持網絡。

屏東縣政府社會處表示，倡導關懷服務不同於一般志工服務，服務對象多為入住機構且缺乏扶養義務人、法定代理人或家屬支持的長者，因此倡導關懷人除了需完成面試、專業訓練、測驗及見習制度外，更肩負心理支持、社會支持、權益維護及需求反映等角色，成為長輩與機構之間的重要橋梁。

為鼓勵更多人投入服務，社會處表示，除提供訪視服務費，更是全台唯一提供交通費補助縣市，透過實質支持，讓倡導關懷人能跨區服務，照顧更多有需要長輩。

從2024年起，縣府攜手弘道老人福利基金會推動倡導關懷人培訓，弘道老人福利基金會表示，倡導關懷服務核心目標在於守護長者權益與生活安全，倡導關懷人不只是陪伴者，更像是長輩「類家人」，透過定期訪視了解長者在機構中生活情形，協助其表達需求與心聲。

在今年培訓課程中，也吸引不少民眾投入學習。美和科技大學余同學說，過去曾主動關心住家附近獨居長輩，看見陪伴對長者的重要性，因此決定報名倡導關懷人培訓，未來能透過手作活動陪伴長輩，協助他們重新找回生活樂趣與成就感。

投入服務已逾6年倡導關懷人楊治說，當初因好奇「倡導關懷」是什麼而參與培訓，一做就是多年，她剛開始進入機構時既期待又忐忑，期待更了解機構照顧環境，希望透過實際服務陪伴長輩。

「很多人以為我們是去陪伴長輩聊天，但其實更重要的是傾聽他們的心聲，讓他們知道有人願意關心、願意站在他們身邊。」楊治瓊表示，許多長輩剛開始面對陌生人時難免有所防備，透過一次次關懷與陪伴慢慢建立信任關係。曾服務過一名失明長輩，無法看見外界環境，對陌生人缺乏安全感，起初保持距離，但在長時間陪伴與溝通，逐漸理解倡導關懷人角色，願意敞開心房分享自己的想法。

社會處表示，未來持續培訓倡導關懷人，逐步拓展服務範圍至住宿式長照機構、一般護理之家及榮民之家等不同照顧場域，期盼透過倡導關懷服務，讓每名入住機構的長者都能感受到關懷與陪伴，在人生後半段擁有被傾聽、被尊重的權利。

屏東倡導關懷服務讓需求被看見，倡導關懷人培訓。圖／屏東縣府社會處提供