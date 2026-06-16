雨勢不斷菜價漲3成 九如鄉農會超市有機專區逆勢平價買氣飆升5成

大雨來襲，屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文觀察，現今菜價出現3成漲幅，九如鄉農會超市長期推出有機蔬菜專區因與有機農戶簽約，價格維持均價，每當遇到連續多雨，菜價漲幅時，有機專區的蔬菜因比市面便宜約一成，帶動買氣成長5成。

每當颱風來襲過後，菜價劇烈波動，屏東縣九如鄉農會超市推出有機蔬菜專區因為不漲價成為婆婆媽媽買菜首選，近日豪雨不停，蔬菜專區再度發揮穩定價格功用，每包菜售價維持39元，比傳統市場價格便宜約1成。

龔泰文說，有機蔬菜專區的蔬菜，因為在溫室栽種，不受天氣影響，品質穩定，大雨來襲後，蔬菜專區的買氣成長約5成。

龔泰文表示，每當颱風、大雨過後，菜價飆升不穩定，農會超市採取三大對策因應，向在地小農大量進貨、農會對農會調貨、自行包裝，降低成本控制葉菜類漲幅。

龔泰文說，農會也因此和有機農戶簽約，每次簽約一年，穩定價格與供貨量，去年簽約農戶耕作面積5分地，今年大簽約擴大到5公頃，每月進貨2000公斤。讓消費者在雨季也能吃到健康新鮮蔬菜，但到生產旺季就比較吃虧。

九如鄉農會超市的有機蔬菜專區的菜類多元，有Ａ菜、油菜、清江菜、芥菜、奶油白菜等。

屏東縣九如鄉農會超市長期推出有機蔬菜專區因與有機農戶簽約，價格維持均價，每當遇到連續多雨，菜價漲幅時，有機專區的蔬菜因比市面便宜約一成，帶動買氣成長5成。記者劉星君／攝影

屏東縣九如鄉農會超市長期推出有機蔬菜專區因與有機農戶簽約，價格維持均價，每當遇到連續多雨，菜價漲幅時，有機專區的蔬菜因比市面便宜約一成，帶動買氣成長5成。記者劉星君／攝影

屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文說，超市長期推出有機蔬菜專區因與有機農戶簽約，價格維持均價，每當遇到連續多雨，菜價漲幅時，有機專區的蔬菜因比市面便宜約一成，帶動買氣成長5成。記者劉星君／攝影