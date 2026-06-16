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屏東棒球場拚明年完工 爭取職棒落腳

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
高鐵屏東特定區屏東國際棒球預計明年年底完工，目前進度約四成。記者劉星君／攝影
高鐵屏東特定區屏東國際棒球預計明年年底完工，目前進度約四成。記者劉星君／攝影

中華職棒創熱潮，屏東縣政府正於高鐵屏東特定區興建屏東國際棒球場，預計明年底完工，議員昨質詢指縣府現每年投入城市棒球隊約三、四千萬元，未來加上棒球場營運，恐成財務大洞，高鐵抵達屏東前需要配套措施。縣府表示，已接洽爭取職棒球團進駐。

議員陳揚昨在議會以新竹市立棒球場、高雄澄清湖棒球場及台南亞太國際棒球場為例，說明大型棒球場可能面臨經營困境，他認為國際棒球場興建後的營運管理、交通接駁、招商規畫及財務負擔才是真正的挑戰，呼籲縣府及早提出完整營運藍圖，避免成為長期財政包袱。

陳揚關切球場施工進度，另要求教育處提出未來五年的相關財務計畫，預估人事成本，維護費用、場租收入等項目。

縣長周春米回應，明年一月一日將成立運動發展處，整合運動資源及相關業務，與中央運動部建立對口，將能更有效推動體育政策，另在高鐵通車前會先籌備棒球場周邊交通動線。

教育處長陳國祥說明，國際棒球場工期三年，預計二○二七年底完工，目前工程進度達百分之四十，進展順利；體發中心正與職棒球團接洽爭取進駐，未來不一定是第一主場，也可朝第二主場模式發展，已啟動整體開發委託規畫案。

屏東 棒球場 棒球

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